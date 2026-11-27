Россия может планировать в Европе диверсии с массовыми жертвами – IISS

В Европе продолжается диверсионная деятельность, которую ведет страна-агрессор Россия. Причем такая деятельность растет, и если тенденции сохранятся, в конце концов начнутся инциденты с большим количеством жертв. Дело в том, что действия наемников Кремля в Европе направлены на объекты критической инфраструктуры: железнодорожные пути, аэропорты, энергетические сети и так далее.

Цель такой диверсионной деятельности, по крайней мере сейчас, одна: послабить поддержку Киева. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований IISS.

Польша и Германия в центре внимания

Как известно, больше всего российских диверсий, уже произошедших в Европе, зафиксировали в Германии и Польше. В IISS это объясняют тем, что логистика и промышленность этих стран "играет ключевую роль в поддержке Украины".

Согласно выводам отчета, более половины инцидентов, зафиксированных в период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года, приходится именно на эти две европейские страны.

Так в Польше произошло 29 инцидентов, так или иначе связанных с Кремлем. Среди них случай в ноябре 2025 года, когда в результате взрыва была повреждена железнодорожная линия, соединяющая Варшаву с границей Украины. Напомним, что тогда обошлось без жертв. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что взрыв был спланирован с целью уничтожения поезда.

"Атаки были сосредоточены на секторах, критически важных для военных действий Украины, тогда как атаки на объекты общественной инфраструктуры и объекты, привлекающие особое внимание, также, по всей видимости, были направлены на подрыв общественного доверия и поддержки Украины", – подчеркивают в IISS.

Нетрадиционная война

Эксперты Института стратегических исследований подчеркивают: Европе угрожает именно "нетрадиционная война", а не ядерная.

Российским спецслужбам удалось сформировать сеть доверенных агентов, которые совершают диверсии, используя "более сложные методы, в частности самодельные взрывные устройства, оснащенные таймерами и детонаторами". В IISS отмечают, что европейцам не удалось сдержать Кремль – несмотря на то, что в большинстве случаев исполнителей диверсий удавалось задержать, а сотрудников спецслужб России выслать из страны, частота диверсионных атак "существенно не изменилась".

Такие диверсионные действия России планируются на тактическом и стратегическом уровнях. На первом уровне целью считается препятствование помощи Украине или ее задержка. На втором Кремль пытается сделать поддержку Киева слишком экономически или политически дорогой для европейских правительств.

Централизованное планирование

В целом российские диверсии происходят волнами по всей Европе. Это свидетельствует об их централизованном планировании в Москве, подчеркивают в IISS.

Российские спецслужбы для проведения диверсий и других операций в Европе преимущественно пытаются вербовать выходцев из стран бывшего Советского Союза. Особое внимание они уделяют людям с зависимостями, финансовыми трудностями и представителям криминальной среды. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.