Россия модернизирует важный гарнизон у границы с Финляндией: что известно

Россия начала масштабную реконструкцию военного гарнизона Каменка на Карельском перешейке, примерно в 60 километрах от границы с Финляндией. Спутниковые снимки за 2025–2026 годы свидетельствуют о демонтаже значительного количества старых сооружений и строительстве новой инфраструктуры для российских военных.

Об этом сообщает финское издание Yle.fi, проанализировавшее спутниковые снимки военного объекта. Журналисты установили, что работы ведутся сразу на нескольких участках гарнизона. Военный эксперт Марко Экклунд, долгое время работавший в военной разведке Финляндии, объяснил значение этой базы и оценил изменения ее инфраструктуры.

Военное усиление

Каменка является главным гарнизоном российских сухопутных войск на финском направлении. Большой военный комплекс и прилегающий полигон использует 69-я мотострелковая дивизия.

Каменский гарнизон строится... Источник: Juha Rissanen / Yle Развернуть

Ранее, начиная с конца 1990-х годов, на этой территории дислоцировалась бригада численностью примерно 4400 военнослужащих. Теперь ее место занимает дивизия, которую, согласно планам, должны укомплектовать до 11 тысяч военнослужащих. В то же время ее формирование еще продолжается.

Изменения связаны с решением Москвы усилить военное присутствие на северо-западе России. В 2024 году страна восстановила Ленинградский военный округ, объясняя это необходимостью реагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ожидается, что численность российских войск вблизи северных границ Альянса будет постепенно расти.

Каменку также используют как учебный центр для подготовки военных к войне. Военнослужащие дивизии уже участвуют в боевых действиях против Украины, в частности на Харьковском направлении.

Южная часть гарнизона показана подробнее. Источник: Juha Rissanen / Yle

Новые сооружения

Спутниковые снимки, сделанные 26 сентября 2025 года и 22 сентября 2026-го, демонстрируют масштаб изменений на территории гарнизона. В его южной части демонтировали многочисленные старые ангары, хозяйственные сооружения, а также две столовые и два казарменных корпуса.

По оценке Марко Эклунда, под снос попали более десяти ангаров для военной техники и ремонтных помещений разного размера и состояния. Некоторые из них, вероятно, уже долгое время не использовались.

Еще один участок строительства расположен к западу от дороги, которая проходит через гарнизон с севера на юг в направлении Выборга. Там также демонтировали большие ангары для автомобильной и другой техники. В то же время, по словам эксперта, на этой территории пока мало нового строительства, а старых и заброшенных складов и навесов остается немало.

Гарнизон Каменки разделен до... Источник: Juha Rissanen / Yle Развернуть

Особое внимание привлекает создание учебной инфраструктуры. Ранее Yle первой сообщила о появлении в Каменке палаточного городка, где размещают военнослужащих во время подготовки. Он продолжает функционировать, хотя количество палаток уменьшилось. Издание Iltalehti также рассказывало о строительстве новых стрельбищ и ангаров рядом с ними.

Марко Экклунд считает, что в Каменке создают современный учебный центр для боевой подготовки и стрельб. На территории уже оборудовали стрельбища с земляными валами и укрытиями для стрелков.

Эксперт пояснил, что местность вокруг гарнизона имеет песчаную почву, которая легко воспламеняется. Поэтому на участке длиной более километра убрали верхний слой растительности, а в тыловой части выкопали водоемы для запаса воды, необходимой при тушении пожаров.

Построены крытые тиры с укры... Источник: Juha Rissanen / Yle Развернуть

По словам Экклуна, полигоны Каменки позволяют проводить стрельбы с разных дистанций, используя легкое и частично более тяжелое вооружение. Ближайшее село Лейпясуо расположено примерно в 10 километрах.

Военный эксперт отмечает, что с увеличением числа военнослужащих будут расти и требования к учебной инфраструктуре. Если речь идет о тысячах людей, подготовка по стрельбе должна проходить в больших масштабах, поэтому гарнизону нужна современная и функциональная база.

Также на территории комплекса строят православную часовню для военнослужащих. По информации Выборгского телевидения, деревянный каркас сооружения недавно довели до уровня крыши. Внутри планируют разместить мемориальные таблички с именами российских военных, погибших в войне против Украины, сообщили в Выборгской епархии.

Неопределенная база

Строительные работы ведутся также в соседнем гарнизоне Кирилловское, который расположен примерно в восьми километрах к востоку от Каменки. В прошлом году там возвели один большой строительный комплекс и еще несколько небольших ангаров.

Назначение главного нового сооружения пока остается загадкой даже для военного эксперта Марко Эклунда. Он предполагает, что там могут обустроить учебный центр, поскольку здание не похоже на типичные военные казармы или другие стандартные объекты гарнизонной инфраструктуры.

Это может быть учебный центр. Источник: Juha Rissanen / Yle

В то же время эксперт не считает, что сооружение связано с расположенным неподалеку артиллерийским складом боеприпасов. По его словам, маловероятно, что склад бомб или боеприпасов стали бы строить посреди жилой застройки.

Коррупционные проблемы

Модернизация военных объектов в Карелии происходит на фоне сообщений о коррупции в российской армии. По оценкам даже российских государственных органов, из-за коррупционных схем исчезает примерно пятая часть средств, выделенных на военные нужды.

В частности, Telegram-канал "Сєвєрний" сообщал о задержках со строительством гарнизона для 22-го мотострелкового полка. По его информации, деньги, предназначенные для этого проекта, могли присвоить.

В то же время к сообщениям этого канала следует относиться осторожно. Он позиционирует себя как российский военный блог, однако исследователи, анализирующие источники информации о войне, считают его частью украинской информационной операции. Точное место строительства, о котором идет речь в публикации, неизвестно. Поскольку полк должен войти в состав дивизии, формируемой в Карелии, вероятным местом расположения называют окрестности Петрозаводска.

Другие военные объекты

Ранее Yle также сообщало о строительстве двух новых гарнизонов в Новой Вилге на западной окраине Петрозаводска и недалеко от центра города. Кроме того, журналисты первыми рассказали о реконструкции гарнизона Рыбка и появлении новых ангаров на военном складе техники в Петрозаводске.

Строительство на большинстве этих объектов продолжается. В частности, за последние месяцы на территории склада военной техники возвели еще три ангара.

На фоне этих работ в конце октября в России задержали командующего Ленинградской военно-морской базой и офицера финансового управления Министерства обороны. Их подозревают в получении взяток.

О задержании первым сообщило петербургское издание Fontanka. По версии российских правоохранителей, подозреваемые получали деньги от предпринимателей, которые незаконно использовали земельные участки военно-морской базы.

Строительные компании вывозили с территории базы песок и гравий, а взамен завозили строительные отходы. По данным российских правоохранителей, именно за такое использование военной территории предприниматели платили чиновникам взятки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия восстановила Ленинградский военный округ в 2024 году на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.