Россия готовит диверсии на территории стран ЕС и НАТО: в ГУР сообщили партнерам о вероятных целях
ГУР Минобороны Украины сообщило партнерам
Российские спецслужбы получили задание усилить активность на территории стран ЕС и НАТО. Для проведения гибридных операций Россия планирует задействовать завербованных агентов ГРУ и ФСБ, находящихся в Европе.
Украинская разведка уже предупредила партнеров о вероятных целях российских спецслужб. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Россия готовит гибридные операции в Европе
По информации ГУР, спецслужбы государства-агрессора получили задание усилить активность в странах Европейского Союза и НАТО. Речь идет о подготовке гибридных операций, в частности диверсионного характера.
По данным украинской разведки, целью таких действий является подрыв помощи Украине и ослабление потенциала Альянса.
Какие объекты могут стать целями
Для выполнения запланированных операций Кремль планирует задействовать завербованных агентов ГРУ и ФСБ в Европе.
В поле зрения российских спецслужб находятся военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи. Среди вероятных целей также названы приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских странах.
ГУР Минобороны Украины сообщило партнерам о планах российских спецслужб и предупредило их о возможных гибридных операциях.
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