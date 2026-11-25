Россия готовит аннексию Абхазии и Южной Осетии – грузинская разведка

Служба государственной безопасности Грузии назвала российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии главной угрозой для национальной безопасности страны. В Тбилиси считают, что Москва готовится к аннексии этих территорий.

Об этом пишет The Insider. Издание ссылается на годовой отчет грузинской СГБ, который в парламенте представил заместитель главы ведомства Давид Арчвадзе. Из него следует, что число случаев обустройства и укрепления линий оккупации, зафиксированных грузинскими спецслужбами, за 2025 год выросло на 26%.

Речь идет об установке ограждений, колючей проволоки, пограничных знаков и другой инфраструктуры вдоль этой линии.

Оккупированные Абхазия и Южная Осетия. Источник: wikipedia.org

По словам Арчвадзе, российская политика направлена на удержание контроля над оккупированными территориями и "подготовку в настроениях и восприятии населения благоприятной почвы для аннексии". Для этого Москва использует финансовые и экономические рычаги, а также ведет пропагандистскую кампанию.

Что делает РФ

Страна-агрессор продолжает постепенную интеграцию оккупированных территорий Грузии в свою систему. Еще в 2025-м году Россия усиливала процессы, которые направлены на аннексию Абхазии и Южной Осетии, и фактически приравнивала их к субъектам РФ.

В частности, Москва упростила порядок выдачи российских паспортов и водительских удостоверений, направила на оккупированные территории сотрудников Госавтоинспекции, расширяла транспортное сообщение и субсидировала авиарейсы в Сухуми.

Тем временем образовательные и молодежные проекты с участием Россотрудничества и российских вузов были и есть инструментом языковой, культурной и идеологической ассимиляции местного населения, отмечают грузинские спецслужбы.

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, которому поручено курировать эти территории, за 2025 год посетил Абхазию семь раз, а Южную Осетию – дважды. В СГБ связывают его назначение в том числе с массовыми антироссийскими протестами в Абхазии в ноябре 2024 года и недовольством Москвы эффективностью работы властей Южной Осетии.

Кроме того, Абхазия и Южная Осетия также сохраняют значительную финансовую зависимость от Москвы. В 2025 году Россия обеспечила около 80% бюджета Южной Осетии и 38% бюджета Абхазии. В общей сложности на российское финансирование бюджетов двух территорий пришлось около 192 млн долларов, следует из данных СГБ Грузии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, 7 августа, правительства Великобритании, Франции, Германии и Италии осудили действия России в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Страны заявили, что соглашение между Москвой и де-факто властями Южной Осетии, а также назначение гражданина России главой региона вызывают опасения относительно возможной полномасштабной аннексии.

Пророссийский глава грузинского правительства, лидер партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе в свою очередь заявил о невозможности в настоящее время восстановления дипломатических отношений с Россией. Довольно неожиданно он обвинил Кремль в агрессии против Грузии и оккупации 20% грузинских территорий, а грузинское Министерство иностранных дел отметило, что российские захватчики прямо сейчас "расширяют свой незаконный контроль над оккупированными регионами и активно предпринимают шаги к их фактической аннексии".

Кобахидзе и МИД страны выдвинули требование – отказ Кремля от признания независимости оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Пока этого не произойдет, дипломатические отношения с РФ не будут восстановлены.