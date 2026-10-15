Семейное проклятие? Брат Папы Римского одновременно с ним болен раком

Дебора Прево, жена старшего брата Папы Римского Луи Прево, призналась, что ее муж, как и сам понтифик, болен раком – но раком крови. Она сказала, что ее муж лечится от "множественной миеломы", из-за чего вся семья "очень переживает" за братьев, а близкие "как могут, поддерживают хорошее настроение у обоих".

Дебора и Луи Превост живут на родине в США, и именно во Флориде брат Папы Римского проходит лечение. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Старая болезнь

По словам Деборы, у Луиса Превоста впервые обнаружили онкологическое заболевание и поставили соответствующий диагноз еще в 2017 году. Брат Папы Римского проходил активную фазу лечения в 2019 году, но три месяца назад "вышел из ремиссии".

Множественная миелома – это рак, который поражает кровь, костный мозг и может влиять на почки. Как и подавляющее большинство других онкологических заболеваний, миелома считается неизлечимой.

В настоящее время Луи Прево проходит терапию CAR-T-клетками. Это новейшая технология, которая предполагает перепрограммирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения рака крови.

Братья уже пообщались

Дебора Превост рассказала, что в последний раз братья разговаривали на прошлой неделе, когда ее муж готовился к госпитализации. Сам понтифик позвонил семье, "чтобы сообщить нам, что будет происходить".

Все это время семья"продолжает молиться, поддерживает позитивный настрой за них обоих", сказала жена брата Папы Римского.

Дебора и Луи Прево (слева) п... Источник: Белый дом, май 2025 г. Развернуть

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский (напомним, что его настоящее имя – Роберт Фрэнсис Прево, и он также американец) в минувший вторник перенес 90-минутную операцию. У понтифика обнаружили аденокарциному легких – тип рака, который обычно локализуется во внешней части органа. Во время операции Папе удалили нижнюю долю правого легкого.

"Операция прошла успешно, и никаких осложнений не было. После операции Папа пришел в сознание, проснулся нормально и вернулся в свою палату после краткого осмотра", – заявил Ватикан.

А тем временем Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.