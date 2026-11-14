"Работа как в сказке": в Германии ищут жильца для 850-летней башни. Фото

В немецком городе Бад-Вимпфен открыли вакансию смотрителя старинной башни, построенной в 1170 году. Тот, кто займет эту должность, должен постоянно жить в башне и оплачивать коммунальные услуги, а зарплату получать за счет входных билетов посетителей.

В обязанности входит принимать посетителей, выдавать входные билеты и ухаживать за зданием. Об этом сообщило издание Bild.

Какие условия

В Германии ищут смотрителя Голубой башни, которой 850 лет. Этот человек должен постоянно жить в башне и оплачивать коммунальные услуги. В здании есть одна комната, мини-кухня и ванная комната/туалет.

В обязанности смотрителя входит прием гостей, сбор платы за входные билеты и уход за историческим сооружением. Подчеркивается, что новый смотритель башни должен быть здоровым и физически подготовленным, ведь, чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 134 ступени. Также приветствуются доброжелательность, умение общаться с людьми и интерес к истории.

Отмечается, что стандартного трудового договора с городом нет. Зарплату смотритель будет получать за счет входных билетов – часть этих средств он оставляет себе.

Вакансию должны закрыть до 1 марта 2027 года.

Памятник открыт с Пасхи до вторых выходных октября со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.

Предыдущая смотрительница жила в башне с 1996 года

До сих пор, с 1996 года, в Голубой башне жила и работала предыдущая смотрительница Бланка Кнодель, которую называли "Королевой Голубой башни". Женщина вырастила там троих детей, а в здании нашлось место для гидромассажной ванны и пианино. Последним рабочим днем 75-летней женщины станет 10 января 2027 года.

С 2017 по 2022 год в башне провели масштабную реконструкцию, в работы было инвестировано более шести миллионов евро.

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