"Рано или поздно это произойдет": в ЕС тихо готовятся к гибридной атаке с многочисленными жертвами – Politico

Руководство стран Евросоюза пока "тихо" готовится к новым российским гибридным атакам, которые, в отличие от уже произошедших, могут развиваться по "ужасающему сценарию", включая многочисленные жертвы. При этом, несмотря на существование НАТО и договора о коллективной обороне, европейские столицы отдельно обсуждают собственные сценарии реагирования.

В частности, в последние недели между послами всех 27 стран ЕС велись переговоры на тему возможного масштабного нападения со стороны РФ. Об этом изданию Politico сообщили дипломаты и чиновники блока.

Мы должны быть готовы к чему-то серьезному

"Мы должны быть готовы к чему-то серьезному. К сожалению, Лейпциг показал нам, что очень серьезный инцидент, приводящий к многочисленным жертвам, не исключен", – цитирует издание одного неназванного дипломата ЕС. Речь идет о российской атаке дронов на самолеты в аэропорту Лейпцига, которая произошла в начале августа и была признана властями Германии именно попыткой диверсии со стороны РФ.

"Учитывая масштабы и размах действий России, рано или поздно это произойдет, и жертвы неизбежны. Чистая удача, что их пока нет", – приводит Politico слова другого чиновника ЕС.

По данным издания, обсуждение возможного масштабного нападения РФ на ЕС "проходило в последние недели среди послов всех 27 стран ЕС", но "в ограниченном формате, без телефонов и помощников". Дискуссии были сосредоточены именно на возможных смертельных последствиях новых провокаций страны-агрессора. В частности, обсуждалось развертывание групп реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выделение средств для помощи пострадавшему государству и порядок коммуникации руководителей институтов ЕС.

Атаки уже происходят "почти ежедневно"

По данным Politico, блок европейских стран "почти ежедневно" получает новые сообщения о гибридных атаках и подрывной деятельности россиян . Но эти атаки в целом "не подпадают под определение непосредственно войны". Подобные инциденты уже происходили на море, когда суда атаковали беспилотники, а также в транспортных узлах и на объектах связи.

Один дипломат НАТО высказал мнение, что если несколько граждан ЕС или НАТО погибнут в результате события, похожего на нападение, давление на обе организации с целью принятия мер будет "чрезвычайно сильным".

Существующие проблемы

Одной из существующих проблем блока источники издания назвали отсутствие безопасной связи в ЕС и опасения утечки конфиденциальной информации. В частности, дипломаты напомнили, как бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсуждал содержание закрытых встреч в ЕС с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Именно поэтому президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "протокол чрезвычайной безопасности" и "Европейский совет безопасности", которые должны войти в новую "Европейскую стратегию безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже нашла "нацистов" в странах Балтии. Неудивительно, что Генпрокуратура РФ заявила о необходимости защищать "национальные интересы" в Литве, Латвии и Эстонии.