Советники Трампа провели тайную встречу: СМИ узнали тему

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа провели секретное многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги США в войне с Ираном и конфликте между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

Совещание состоялось 2 октября, однако администрация Трампа заранее не сообщала о нем. На фоне тупика в переговорах президент США рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, сообщает Axios.

Кто провел секретное совещание

По данным трех американских чиновников, встреча состоялась 2 октября в Кэмп-Дэвиде. Она была посвящена дальнейшим действиям США в отношении Ирана, а также конфликту между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

Совещание возглавил вице-президент США Джей Ди Венс. Среди участников были госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф, директор ЦРУ Джон Ратклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Администрация Трампа не объявляла о проведении этой встречи. По данным Axios, в последний раз подобное совещание проходило в июне 2025 года — всего за несколько дней до начала войны Израиля против Ирана.

Один из американских чиновников отметил, что в ходе встречи было "принято решение или, по крайней мере, проведены подробные обсуждения" по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Белый дом от комментариев отказался.

Трамп рассматривает возможность новых ударов по Ирану

Секретное совещание состоялось на фоне того, что переговоры с Ираном зашли в тупик. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

В то же время отдельно обсуждается ситуация в Йемене, где Саудовская Аравия готовится к наступательной операции против хуситов. США пока не согласились непосредственно присоединяться к ней, однако позиция Вашингтона может измениться.

Напомним, переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не дали заметного результата, поскольку стороны пока не готовы идти на уступки. Основные разногласия касаются ослабления американских ограничений и требований Вашингтона в отношении иранской ядерной программы.

Как писал OBOZ.UA, 29 сентября США ввели новые санкции против лиц и компаний, которых американские власти обвиняют в помощи Ирану в получении оружия и компонентов для его производства. В список попали представители и компании из Ирана, Китая, Гонконга, Пакистана и России.