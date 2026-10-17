Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию
Столкновение произошло в зда...
Источник: ARD
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В Берлине двое сотрудников депутатов немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) подрались в одном из зданий Бундестага. Инцидент произошел поздно вечером в среду, когда оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Схватка была настолько ожесточённой, что пришлось вызвать полицию. Об этом пишет Spiegel .
Схватка произошла в здании Якоба Кайзера
По информации Spiegel, инцидент произошел в здании Якоба Кайзера, расположенном рядом с Бундестагом. Там работают многие депутаты немецкого парламента.
Двое сотрудников депутатов АдН сцепились в фойе под художественной инсталляцией из четырёх лодок для академической гребли, подвешенных на проволочных тросах.
В 23:20 правоохранители пресекли драку. Они установили, что оба участника находились под воздействием алкоголя, после чего возбудили дело.
Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию факт инцидента. В то же время пресс-секретарь фракции АдН в ответ на запрос Spiegel заявил, что там ничего об этом не знают.
Сотрудники АдН уже попадали в скандалы
Это не первый случай, когда депутаты АдН или их сотрудники оказываются в центре скандалов. В прошлом году издание выяснило, что охранникам в парламенте пришлось специально обучать, как вести себя с депутатами этой партии и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
В начале этого года администрация Бундестага отказала в выдаче постоянных пропусков в здание семи сотрудникам депутатов АдН или фракции. Причиной стали соображения безопасности.
В частности, фракция АдН наняла на должность координатора по безопасности мужчину, которого ранее осудили за расистское нападение на беженцев с применением оружия.
Депутат АдН напал с бейсбольной битой на подростков
Недавно внимание СМИ привлек депутат Европарламента от АдН Арно Бауземер из земли Саксония-Анхальт. Он набросился с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат партии.
По его собственным словам, Бауземер знал, что подросткам всего 14 лет, и публично хвастался своим поступком. По данным земельного управления криминальной полиции, одному из подростков потребовалась медицинская помощь.
Как сообщал OBOZ.UA, в польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев после конфликта, который начал 34-летний поляк. Перед избиением он расспрашивал молодых людей об их происхождении и Волынской трагедии. После чего к провокатору присоединились другие нападавшие.
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