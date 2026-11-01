Путин запретил вербовать граждан Ганы на войну против Украины: что происходит

Россия договорилась с Ганой об углублении сотрудничества в энергетической и оборонной сферах. В то же время российский диктатор Владимир Путин запретил привлекать граждан этой африканской страны к войне против Украины – в частности, путем незаконной вербовки или добровольного вступления в российскую армию.

Об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Ганы Самюэл Окудзето Аблаква заявил, что соответствующих договоренностей достигли в ходе переговоров на саммите Россия – Африка.

О чем договорились Россия и Гана

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие атомной энергетики. По словам Аблаквы, Россия и Гана договорились работать над проектом строительства атомной электростанции мощностью 2000 мегаватт.

Ожидается, что этот проект поможет укрепить энергетическую безопасность Ганы и будет способствовать ее индустриализации. О переговорах по крупным проектам в области атомной энергетики в четырех африканских странах, среди которых и Гана, российская государственная корпорация "Росатом" сообщила еще 30 октября.

Кроме того, стороны договорились углубить оборонное сотрудничество. Новый договор будет предусматривать, в частности, обеспечение потребностей ганских военных.

Путин запретил привлекать ганцев к войне

Отдельно министр иностранных дел Ганы сообщил о договоренности, согласно которой граждане страны не будут участвовать в войне России против Украины. По его словам, Путин запретил привлекать их как с помощью незаконных схем вербовки, так и путем добровольного вступления в российскую армию.

Другие договоренности между странами касаются поддержки сельского хозяйства Ганы и увеличения количества стипендий для ганских студентов, которые учатся в России.

Саммит Россия – Африка впервые состоялся в 2019 году. Москва использует этот формат для углубления экономических связей с африканскими государствами, в частности за счет сотрудничества в энергетической сфере.

Напомним, Россия пыталась пополнять ряды своей армии, вербуя граждан африканских стран под видом гражданского трудоустройства. В частности, власти Ганы сообщали о гибели десятков своих граждан, которых, по их данным, обманом втянули в войну против Украины. Кения и Гана требовали от Москвы объяснений и призывали прекратить такую практику.

Как писал OBOZ.UA, за девять месяцев 2026 года в российскую армию привлекли 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Всего украинская сторона идентифицировала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны, подписавших контракты с армией РФ.