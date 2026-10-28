Путин принял в Москве президента Ирана: говорили о войне против США

Российский диктатор Владимир Путин и светский президент Ирана Масуд Пезешкиан встретились на переговорах в Кремле. Стороны подтвердили "необходимость продолжения консультаций" Москвы и Тегерана относительно региональной обстановки на фоне войны Ирана и США.

Пезешкиана встретили в московском аэропорту "Внуково-2" с почетным караулом и оркестром. Главу светской власти Ирана встретил министр энергетики России Сергей Цивилев.

О чем говорили

Во время анонса визита президента Ирана в Москву российские пропагандисты считали, что Путин и Пезешкиан подпишут договор "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" – документ, аналогичный тому, который Россия ранее заключила с Северной Кореей. Такое соглашение заменило бы действующее, подписанное в Москве еще в 2001 году "об основах взаимоотношений".

Но уже во время визита иранца в Москву пропагандисты отказались от такой риторики. В Кремле официально очень кратко сообщили о переговорах сторон – только о том, что Путин и Пезешкиан "обсудили ситуацию в ближневосточном регионе".

Очевидно, речь идет о войне США против Ирана.

Визиту президента Ирана в Москву предшествовал приезд в Тегеран министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова – последний посетил иранскую столицу 19 октября.

"Президенты Ирана и России рассмотрели положение дел в двусторонних отношениях и ход реализации совместных проектов, подчеркнув необходимость развития сотрудничества в различных сферах и продолжения консультаций по вопросам развития региональной обстановки", – так же невнятно прокомментировали встречу Путина и Пезешкиана в офисе президента Ирана.

Что предшествовало

Напомним, что Масуд Пезешкиан, выступая на саммите так называемого Содружества Независимых Государств – это было в Туркменистане, – призвал создать новый формат регионального сотрудничества. Как известно, СНГ активно разваливается, и бывшие страны "содружества" массово денонсируют договоры. Вместо этого иранец предложил переформатировать организацию в "СНГ+", где плюсом должен стать именно Иран.

Визит Пезешкиана в Москву можно было бы назвать не заслуживающим внимания событием, если бы не недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Американец утверждает, что Россия якобы ничем не помогает Ирану.

"Россия практически ничем не помогает Исламской Республике Иран, – если вообще помогает, – хотя могла бы делать гораздо больше. И я хочу, чтобы так и оставалось, и я добьюсь этого, если дураки не будут вставать у меня на пути", – утверждает Трамп.