Назначенцы Трампа требовали от агентства по кибербезопасности тайно взломать машину для голосования: всплыли громкие подробности

Во время второго президентского срока Дональда Трампа политические назначенцы в Министерстве внутренней безопасности США потребовали от Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) тайно приобрести машину для голосования, взломать её и передать результаты проверки в Белый дом. Сотрудники агентства опасались, что эти данные могут быть использованы для оспаривания результатов выборов, которые не устроят президента.

Об этом говорится в расследовании ProPublica, основанном на показаниях бывших чиновников администрации и сотрудников сферы избирательной безопасности. По словам собеседников издания, от агентства также требовали не сообщать производителю оборудования об обнаруженных уязвимостях, что противоречило обычной практике CISA.

Почему сотрудники CISA выступили против этого требования

По словам одного из бывших чиновников, предложение шокировало штатных сотрудников агентства, которое обычно занимается защитой от хакерских атак. Они неоднократно объясняли политическим назначенцам, что выполнить такую задачу невозможно. В частности, специалистов, способных провести подобную операцию, ранее уволили в рамках инициативы Департамента эффективности правительства США (DOGE), связанной с Илоном Маском. В конце концов чиновники перестали настаивать на выполнении требования.

"Мне показалось, что они могли бы держать это в запасе, чтобы аннулировать любые результаты выборов, которые им не понравятся. Это противоречит всему, что олицетворяет CISA", — сказал один из бывших чиновников.

В то же время этот эпизод стал частью более широкой проблемы: администрация Трампа сокращала ресурсы агентства, которое должно помогать защищать американскую избирательную инфраструктуру от кибератак. За второй срок Трампа CISA потеряло более 1000 сотрудников – примерно треть персонала. Бюджетное предложение президента на 2027 год предусматривает дополнительное сокращение финансирования агентства на 700 млн долларов, что может привести к увольнению ещё 900 сотрудников.

Как администрация Трампа ослабила защиту выборов

С момента создания CISA в 2018 году агентство сотрудничало с властями штатов и производителями машин для голосования, помогая выявлять уязвимости и противодействовать кибератакам. Оно также проводило обучение, предоставляло должностным лицам разведывательную информацию об угрозах и финансировало технологии мониторинга избирательных сетей.

Однако после возвращения Трампа в Белый дом агентство начало терять специалистов и сворачивать часть этой работы. Представители нескольких штатов заявили ProPublica, что во время подготовки к промежуточным выборам 2026 года не получали от CISA необходимой помощи. Эксперт по избирательным технологиям и кибербезопасности Райан Масиас заявил, что в период подготовки к выборам агентство фактически отсутствовало.

Ситуацию осложнили действия администрации по рассекречению документов, связанных с президентскими выборами 2020 года. Среди обнародованных материалов были и конфиденциальные данные, которые органы власти штатов передавали CISA, рассчитывая на их защиту. Из-за этого некоторые чиновники начали сомневаться, можно ли и в дальнейшем доверять федеральному агентству.

"Они нарушили саму основу отношений, построенных на обмене информацией", — заявил бывший высокопоставленный сотрудник федеральной службы кибербезопасности, который в настоящее время консультирует правительства штатов по вопросам национальной безопасности.

Чего опасаются американские чиновники

Представители штатов и эксперты опасаются, что ослабление CISA может затруднить защиту избирательной инфраструктуры от реальных киберугроз. Часть функций штаты пытаются обеспечивать самостоятельно, в частности, оплачивая технологии обнаружения подозрительной активности в избирательных сетях. Однако некоторые возможности, в частности получение разведывательной информации об иностранных злоумышленниках, сложно заменить собственными силами.

В Белом доме отвергли критику действий президента. Пресс-секретарь администрации Лорен Бис заявила, что Трамп сделал больше, чем любой другой президент, для обеспечения честных и свободных выборов. В то же время представители Белого дома, Министерства внутренней безопасности и CISA не ответили на конкретные вопросы журналистов относительно требования тайно взломать машину для голосования.

На фоне этих событий законодатели-демократы призвали провести расследование и выяснить, способно ли агентство надлежащим образом выполнять свои обязанности по защите выборов. В то же время должностные лица штатов подчеркивают, что подготовка к промежуточным выборам велась задолго до появления нового плана безопасности CISA, обнародованного в сентябре 2026 года.

По словам государственного секретаря Аризоны Адриана Фонтеса, федеральные власти фактически оставили штаты один на один с проблемами. Он подчеркнул, что оценивает администрацию не по словам президента, а по её действиям.

Напомним, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп пытается укрепить позиции республиканцев и сохранить контроль над политической повесткой дня. В то же время результаты голосования могут повлиять на его дальнейшие политические шаги и отношения с другими странами, в частности с Украиной.

Как писал OBOZ.UA, американская разведка зафиксировала новые попытки России повлиять на промежуточные выборы в США с помощью дезинформации и видео, созданных искусственным интеллектом. Сообщения, которые распространяли связанные с РФ аккаунты, содержали безосновательные обвинения в адрес кандидатов от Демократической партии и были оформлены так, чтобы имитировать материалы известных СМИ.