"Прекратите милитаризацию!" В Нидерландах молодежь протестовала против возможного возвращения военного призыва. Фото

В пятницу, 20 ноября, в Нидерландах на протесты вышли студенты и школьники. Они выразили свое недовольство возможным возвращением военного призыва и "дальнейшей милитаризацией" страны. Демонстрации прошли в крупных городах страны в рамках более широкого Европейского дня действий против военного призыва и милитаризации.

Об этом сообщает NOS. Всего в 16 нидерландских городах в протестах приняли участие несколько тысяч молодых людей.

Эти демонстрации – инициатива организации Stop de Oorlogkoorts ("Остановите военную лихорадку"), их поддерживают, в частности, FNV Young & United и Национальное студенческое профсоюзное объединение (LSVb).

Школьники и студенты протест... Источник: ANP Развернуть

Инициаторы также требуют прекратить военный набор в школах и университетских кампусах, а также настаивают, чтобы учебные заведения обнародовали свои связи с министерством обороны и оборонной промышленностью.

Кроме того, они хотят, чтобы средства, выделяемые на оборону, инвестировались, в частности, в образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

В Утрехте для участия в акции собрались несколько сотен молодых людей. Активисты держали в руках плакаты с надписями вроде "Я не умру за тебя!" и "Свобода выбора для молодежи!". Также ораторы со сцены обратились к министру обороны Дилан Ешилгез-Зегериус со словами: "Если ты слушаешь: мы не хотим твоей проклятой войны".

"Я считаю, что правительство сосредоточено на какой-то неизбежной войне, из-за чего общество готовится к войне, а не к будущему", – сказала Анне, которая учится в колледже Декарта в Утрехте.

В Нидерландах прошли протесты

У Роттердамского университета собралось около сотни человек. Они держали в руках транспаранты и плакаты с надписями вроде "Неужели мы должны отдать свои жизни Ешилгез?!" и "Прекратите милитаризацию".

"Демонстрации являются неотъемлемой частью нашего свободного общества. И этим свободным обществом мы обязаны тысячам молодых людей, которые вступают в ряды вооруженных сил, чтобы защищать нашу свободу", – отреагировала министр обороны.

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Рианне Летсхерт считает, что школы и университеты должны вести диалог со своими студентами о том, почему правительство увеличивает инвестиции в оборону.

Отметим, что молодежь протестовала против усиления милитаризации и в 24 других европейских странах, в частности в Германии, Испании и Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции 14 ноября снова прошли масштабные акции протеста, после которых 404 человека (в том числе 134 в Париже) были задержаны правоохранительными органами. На пятый "раунд" демонстраций, по данным МВД, собралось немного меньше людей, чем на предыдущие.