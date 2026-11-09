Противотанковые рвы и "зубы дракона": Латвия укрепляет границу с Россией. Видео

На восточной границе Латвии с Россией и Беларусью продолжается строительство Балтийской оборонительной линии. Военные уже выкопали четыре километра противотанковых рвов и установили пять километров бетонных заграждений, известных как "зубы дракона".

Об этом сообщает латвийское общественное СМИ LSM. Журналисты Латвийского телевидения побывали на строительной площадке в Балвском крае и показали, как там возводят оборонительные сооружения.

На этом участке бетонные заграждения уже установили в три ряда. Национальная гвардия Латвии завершает их монтаж. Каждая конструкция весит полторы тонны и достигает чуть более метра в высоту.

Позже на этом участке также выкопают противотанковый ров глубиной более двух метров. На других отрезках границы такие работы уже ведутся: ширина некоторых рвов превышает пять метров.

Общая протяженность границы Латвии с Россией и Беларусью составляет более 450 км. Однако сплошной линии укреплений вдоль нее не будет. На отдельных участках естественными препятствиями для военной техники служат болота, озера и густые леса. Искусственные заграждения устанавливают там, где для тяжелой техники нет таких естественных препятствий и передвигаться ей проще.

Старший сержант Эдгарс Бриедис из инженерной роты 2-й Видземской бригады Национальной гвардии объяснил, что бетонные конструкции располагают на таком расстоянии друг от друга, чтобы противник не мог проехать между ними на технике. Специальные отверстия позволяют соединять несколько "зубов дракона", не давая вытащить их по отдельности.

Преодолеть такие заграждения без специального оборудования противнику не удастся, объяснил военный.

"Например, чтобы преодолеть противотанковый ров, его придется засыпать или воспользоваться боевыми мостами. Для устранения "зубов дракона" нужны другие системы", – отметил Бриедис.

На этом участке Балвского края за пограничным заграждением проходит российская железная дорога. С латвийской стороны уже выкопали противотанковые рвы, которые впоследствии дополнят бетонными заграждениями.

Работы будут продолжаться даже зимой

На первом этапе вдоль восточной границы Латвии планируют выкопать 89 км противотанковых рвов. Сейчас готовы четыре километра, а первый участок длиной 27 км должны завершить уже весной 2027 года.

В Национальной гвардии подчеркивают, что работы не будут прекращаться даже из-за зимней погоды. В них задействованы военные, доставляющие материалы со складов, операторы техники, устанавливающие бетонные конструкции и копающие рвы, а также специалисты, следящие за правильностью размещения заграждений.

До 2029 года на военное укрепление границы Латвии предусмотрено 303 млн евро. Средства направят не только на обустройство противотанковых рвов и установку "зубов дракона", но и на развитие других оборонительных систем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Финляндия изучает возможность обустройства противотанковых заграждений по украинскому образцу, чтобы усилить защиту своей границы с Россией. Ее протяженность составляет около 1340 км. В Хельсинки хотят выяснить, насколько эффективными будут такие укрепления в суровых северных погодных условиях.

Командующий финской армией генерал-лейтенант Пасси Валимяки отметил, что Россия уже восстанавливает свой военный потенциал, несмотря на то, что ее полномасштабное вторжение в Украину продолжается. По его словам, Финляндия не может помешать перевооружению РФ, но стремится создать такие условия, при которых российское военное руководство будет понимать: любое нападение закончится неудачей.