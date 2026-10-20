Протесты в Италии: правительство направило 500 военных в Милан, чтобы усмирить мародеров

Правительство Италии направляет в Милан 500 военнослужащих и пообещало "решительную реакцию государства" на действия митингующих. Протесты против роста стоимости жизни переросли в столкновения с полицией, акты вандализма и мародерство. На субботу в Италии запланированы новые демонстрации.

Об этом пишет The Guardian. Правительство Джорджи Мелони также хочет как можно скорее утвердить новые, более жесткие меры безопасности.

В частности, планируется расширить применение превентивного заключения для несовершеннолетних, усилить борьбу с молодежными бандами и запретить собрания лиц, представляющих угрозу общественному порядку.

По данным итальянского информационного агентства Ansa, одна из мер безопасности, рассматриваемых в стране, направлена против молодежи-иммигрантов второго поколения, известных как "маранца". Этим сленговым термином обозначают банды молодых людей, как правило, из маргинализированных районов.

Мелони заявила во вторник, 20 октября, что после шокирующих молодежных беспорядков, произошедших на выходных в Милане и других городах, указом вводится новое преступление – участие в насильственной демонстрации. За него предусмотрены штрафы до 20 000 евро и лишение свободы на срок до пяти лет.

"Если во время марша или демонстрации вы присоединитесь к группе из пяти или более человек и начнете бросать камни, петарды или палки, тем самым ставя под угрозу безопасность всех, вам грозит до пяти лет лишения свободы и, в конечном итоге, штраф до 20 000 евро. Если ваше лицо было закрыто или вы кого-то ранили, наказание ужесточается; наказания также ужесточаются для тех, кто совершает акты вандализма в составе группы", – объяснила премьер-министр.

Мелони также сформулировала новый принцип: "если вы что-то нарушили, вы за это платите, а если нарушитель несовершеннолетний, то платят его родители".

Глава правительства заявила, что насилие недопустимо, и никто не может его преуменьшать или оправдывать.

Протесты в Италии

Ранее мы писали о том, что в Италии в рамках протестов против высокой стоимости жизни 17 октября также произошли беспорядки по примеру соседней Франции. Однако здесь силовикам удалось быстрее разогнать агрессивно настроенных демонстрантов.

Десятки людей были арестованы, причем многие из них были несовершеннолетними. Столкновения произошли в Милане, а также в Турине, Болонье и Бергамо.

На следующий день массовые протесты в Италии обострились и переросли в столкновения и мародерство. Только в Милане в течение 18 октября правоохранители задержали 271 человека.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда несколько сотен протестующих в капюшонах поджигали мусорные баки и разбивали витрины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Албании уже почти неделю продолжаются протесты, участники которых требуют отставки правительства и прибегают к насилию. В ходе последних столкновений пострадали почти 60 человек.

К беспорядкам, которые могут привести к кровопролитию, причастны Россия и Иран, этому есть доказательства. Об иностранном вмешательстве заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Во Франции также продолжаются митинги, переросшие в беспорядки. В отдельных районах Парижа в ночь на 20 октября был введен комендантский час с 23:00 до 06:00. Ограничения также вводились в Лионе, Лилле, Ницце и других городах Франции. Власти объясняли такие меры необходимостью восстановить общественный порядок после событий минувших выходных.