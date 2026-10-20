Президенты Польши и Литвы призвали не ослаблять давление на Россию ради стабилизации ситуации на энергетических рынках

Страна-агрессор Россия не прекращает гибридные атаки против европейских стран восточного фланга НАТО, используя сетевые кибернападения, дезинформацию, саботаж и давление на границах. С другой стороны, такой сильный союзник Альянса, как США, прибегает к "ослаблению" санкционного давления на Россию якобы ради стабилизации на энергетических рынках. Это недопустимо, заявили 20 октября президенты Польши и Литвы Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа соответственно.

Стороны встретились в Варшаве для обсуждения стратегического партнерства, общих угроз и вопросов безопасности. Что показательно – сегодня главной и единственной общей угрозой обеими сторонами названа агрессивная политика Кремля.

Требует анализа

"Польша и Литва прекрасно понимают, что самой большой угрозой для безопасности нашего региона остается агрессивная политика Российской Федерации. Поэтому нашим общим приоритетом должно быть укрепление восточного фланга НАТО, а также развитие оборонного потенциала и сохранение мощного присутствия Соединенных Штатов в Европе", – подчеркнул польский лидер.

Упомянув о так называемом"дизельном соглашении" нынешней администрации США и Кремля, Навроцкий осторожно отметил, что ситуация якобы "требует совместного анализа".

"Стабилизация энергетической ситуации не должна приводить к ослаблению давления на Россию или подрыву безопасности государств нашего региона", – добавил президент Польши.

Защита Сувальского коридора

По словам Навроцкого, в отношении международных дел и вопросов безопасности у Польши и Литвы "общие позиции". И первостепенное значение здесь "имеет защита Сувальского коридора".

"Его эффективная защита требует тесного сотрудничества польских и литовских вооруженных сил, совместного оборонного планирования и регулярных военных учений", – сказал поляк.

Сувальский коридор – это узкая сухопутная полоса (протяженностью не более 100 километров) на границе между Польшей и Литвой. Эта полоса соединяет страны Балтии с остальными территориями НАТО и Европейского Союза, одновременно отделяя белорусскую территорию от российской Калининградской области.

В военно-политической аналитике НАТО эту зону считают самым уязвимым местом Альянса.

Совместные учения

В свою очередь Науседа подчеркнул, что и Польша, и Литва "являются и остаются объектами гибридных атак, саботажных и дезинформационных кампаний", а также "неоднократных нарушений воздушного пространства" со стороны страны-агрессора – России. Соответственно, президент Литвы подчеркнул необходимость противодействия таким "угрозам" и "усиления давления на Россию, в частности, с помощью санкций".

Он также сообщил, что Литва выступила с инициативой провести весной следующего года совместные военные учения с участием трех балтийских стран и Польши. Учения предлагается провести на латвийском полигоне "Селия".

Как сообщал OBOZ.UA, Польша и Литва действительно остаются объектами российских атак, хотя назвать их "гибридными" можно уже только с натяжкой. Напомним, что в ночь на воскресенье в Вильнюсе неизвестные пытались поджечь оборудование компании SpaceX, в частности девять спутниковых антенн и блок управления. В литовском правительстве инцидент связали именно с "гибридной войной России против Европы".