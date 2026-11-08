Сантьяго Пенья.

Президенту Парагвая объявили импичмент и взяли под стражу: в чем его обвиняют

Власти Парагвая поместили бывшего президента Сантьяго Пенью под домашний арест, а затем взяли под стражу. Накануне депутаты объявили ему импичмент на фоне политического и финансового кризиса, вызванного крахом цифрового банка Ueno. Из-за этого миллионы клиентов не могут получить доступ к своим счетам.

Сначала сообщалось, что Пенья останется под домашним арестом, пока прокуратура будет определять окончательные обвинения против него. Позже суд постановил содержать экс-президента под стражей на военном объекте. Об этом пишут Reuters и Euronews.

Тем временем вице-президент Педро Альяна уже принес присягу и будет занимать пост президента Парагвая до августа 2028 года.

Подробности дела

Пенье предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении личной выгоды. Судья Умберто Отазу постановил, что содержание под стражей необходимо, чтобы отстраненный политик оставался в стране на время рассмотрения дела.

Прокуроры утверждают, что Пенья использовал свою должность президента для влияния на решения государственных органов и госпредприятий с целью сохранения крупных сумм государственных средств на счетах банка Ueno, несмотря на то, что он поддерживал финансовые связи с этим кредитором.

Они отмечают, что эти отношения создали конфликт интересов, поскольку Пенья поощрял, содействовал или влиял на принятие решений, приносивших пользу банку. Экс-президент, который до марта 2025 года был акционером холдинговой компании Ueno, отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что проблемы банка были связаны с вопросами регулирования.

По словам прокурора Нэнси Саломон, по каждому из двух обвинений, выдвинутых против Пеньи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Адвокат Пеньи Рикардо Преда сообщил журналистам, что тот не признает себя виновным.

Бывшего главу Центрального банка Парагвая Карлоса Карвальо Сполдинга тоже взяли под стражу. 6 ноября 2026 года он добровольно сдался полиции и прибыл в департамент расследований после того, как прокуратура выдала ордер на его задержание, обвинив в злоупотреблении доверием, служебным положением с целью личной выгоды и подделке официальных документов. Суд назначил ему 15 дней предварительного заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США может отстранить президента Дональда Трампа от должности посредством процедуры импичмента уже к концу 2027 года. Такая вероятность оценивается в 75%.