Президент Монголии объявил о своей отставке на фоне громкого скандала: что произошло

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о добровольной отставке на фоне громких обвинений в коррупции. Речь идет, в частности, о возможном получении взяток на 110 миллионов долларов, связанных со строительством железной дороги Таван Толгой – Гашуунсухайт.

Глава государства заявил, что согласен с требованием оппозиционной Демократической партии уйти с должности и провести расследование. Об этом сообщили Mongolia Daily и 1news.

Почему президент Монголии решил уйти в отставку

На пресс-конференции Хурэлсух заявил, что в течение последнего месяца некоторые группы якобы атаковали институт президента и его репутацию. По его словам, он некоторое время наблюдал за ситуацией, однако решил публично высказаться после того, как оппозиционная Демократическая партия призвала его оставить должность и инициировать расследование.

"Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии высказала позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим", – сказал глава государства.

Он также заявил, что те, кто, по его мнению, порочит его репутацию, будут привлечены к ответственности, а его честь будет восстановлена.

Ранее бывший мэр Улан-Батора Х. Нямбаатар обвинял президента в присвоении десятков миллионов долларов от частной компании, владении элитной недвижимостью и коллекцией дорогих автомобилей. Эти обвинения он публиковал на своих страницах в социальных сетях.

Что известно о скандале со 110 миллионами долларов

16 ноября парламентская фракция Демократической партии провела закрытое заседание, на котором обсуждали обвинения во взятках на 110 миллионов долларов. Они касаются проекта железной дороги Таван Толгой – Гашуунсухайт.

Эти утверждения вновь прозвучали 14 ноября во время прямой трансляции бывшего мэра Улан-Батора Х. Нямбаатара. Он заявил, что политики, в том числе президент Хурэлсух, якобы получали взятки в связи с секретным тендером на строительство железной дороги, который выиграла компания Bodi Group.

В то же время антикоррупционное агентство заявило, что не обнаружило доказательств получения 110 миллионов долларов наличными. Вместо этого следствие выявило 286 миллиардов тугриков в виде авансовых платежей.

Заместитель премьер-министра Н. Номтойбаяр заявила, что эти средства были связаны с соглашениями о закупке угля.

Отдельно бывший премьер-министр и депутат парламента Л. Оюн-Эрдэнэ, которая впервые обратилась в антикоррупционное агентство с соответствующими претензиями в начале года, призвала провести временное расследование с публичными слушаниями. Она настаивает на этом перед пленарными заседаниями парламента, запланированными на 19–20 ноября.

Оппозиция требует расследовать секретные контракты

16 ноября Демократическая партия также провела пресс-конференцию, посвященную контракту на поставку электроэнергии компании "Боди Интернешнл" и коррупционному скандалу на 110 миллионов долларов.

Оппозиционные депутаты потребовали отставки президента и всех должностных лиц, причастных к предполагаемой коррупции, а также проведения юридического расследования. Для проверки секретных соглашений 42 депутата от Демократической партии подписали соглашение о создании временного парламентского комитета по надзору.

Кроме того, они призвали немедленно рассекретить все рекомендации Совета национальной безопасности, изданные с 2019 года. Оппозиция также заявила, что не будет присоединяться к правительственной коалиции. Эту позицию подтвердили лидер фракции Б. Тувшин и руководство партии.

Кто временно будет исполнять обязанности президента

После отставки Хурэлсуха обязанности главы государства временно будет исполнять председатель Великого государственного хурала – парламента Монголии. Он будет оставаться на этой должности до проведения следующих выборов и принесения присяги новым президентом.

Руководитель президентской администрации Алтанхуягийн Уйлстугулдур сообщил, что президент должен подать в отставку 16 ноября. На следующий день вопрос рассмотрит парламентский комитет по государственному устройству, а в четверг его планируют вынести на пленарное заседание парламента.

По словам Уйлстугулдура, если большинство депутатов поддержит отставку, председатель парламента временно возьмет на себя президентские полномочия. Новые выборы должны состояться в течение четырех месяцев после принятия парламентом соответствующего решения.

Очередные президентские выборы в Монголии должны были состояться летом 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Международном уголовном суде пришли к выводу, что Монголия нарушила Римский статут, не арестовав российского диктатора Владимира Путина. Как государство-участница Римского статута, она должна была задержать президента страны-агрессора, когда тот приехал 3 сентября 2024 года в Улан-Батор.