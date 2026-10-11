Президент Бразилии обвинил американскую компанию во вмешательстве в выборы в пользу его соперника: что происходит

Избирательный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильвы обвинил американскую компанию Meta в возможном вмешательстве в избирательный процесс в пользу его соперника Флавио Болсонару. Поводом стали вероятные ограничения распространения постов действующего главы государства и проблемы с отображением его профиля в Instagram накануне первого тура выборов.

Об этом сообщает AFP. В субботу, 10 октября, Высший избирательный суд Бразилии (TSE) дал Meta 48 часов, чтобы объяснить возможное снижение охвата

В чем обвиняют Meta

В заявлении предвыборного штаба Лулы говорится, что в последние дни платформы Meta, к которым относятся Facebook, WhatsApp и Instagram, якобы ограничивали распространение контента президента. В частности, компания, по утверждению штаба, не позволяла продвигать посты Лулы в ленте Instagram, а также фиксировала перебои с подсчетом просмотров его публикаций, что могло повлиять на их охват.

Кроме того, перед первым туром голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, профили Лулы и других левых политиков, как утверждает его команда, внезапно исчезали из результатов поиска в Instagram.

"Совокупность технических проблем вызывает серьезные подозрения, что действия Meta являются попыткой вмешательства в избирательный процесс в Бразилии в пользу кандидатуры Флавио Болсонару", – заявил избирательный штаб президента.

Что ответила компания

Высший избирательный суд Бразилии обязал Meta в течение 48 часов предоставить информацию о мерах, примененных к официальным аккаунтам Лулы, а также объяснить аномалии в статистике просмотров видео.

В то же время бразильский офис компании отверг обвинения, назвав их ложными и не подтверждаемыми фактами. В Meta заявили, что многие из упомянутых технических проблем возникали не только в Бразилии и не ограничивались конкретными аккаунтами.

Компания также подчеркнула, что соблюдает избирательное законодательство и стремится обеспечивать равные условия для использования своих платформ всеми участниками избирательного процесса.

Что известно о выборах в Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва баллотируется на четвертый президентский срок с перерывами между ними. Во втором туре, запланированном на 25 октября, он будет соперничать с сенатором Флавио Болсонару – сыном бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, представляющим ультраправый политический лагерь.

По итогам первого тура Флавио Болсонару занял первое место. После голосования Лула, который не пользуется мобильным телефоном, активизировал кампанию в социальных сетях, в частности начал публиковать видео с обращениями к своим онлайн-подписчикам.

Избирательный штаб Лулы уже подал жалобу в избирательный суд из-за возможного ограничения распространения контента.

Напомним, президентские выборы в Бразилии решатся во втором туре, в который вышли действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонару. По результатам подсчета 99% бюллетеней, Болсонару набрал 47,03% голосов, а Лула – 45,16%.

Как писал OBOZ.UA, власти Бразилии отказали в визах двум чиновникам администрации президента США Дональда Трампа, которые планировали посетить страну. В Бразилии подозревали, что американская делегация могла попытаться поставить под сомнение честность избирательной системы накануне президентских выборов.