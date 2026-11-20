Премьер Украины находился в Польше, когда туда прилетели российские ракеты

В пятницу, 20 ноября, во время атаки РФ на Украину в Польше упали ракеты X-101 и реактивный "Шахед". В это время в стране находился украинский премьер Сергей Корецкий.

Он был в международном аэропорту Ряшев-Ясенка в Жешуве (Ряшеве). Об этом сообщил репортер TVN24 Петр Сверчек.

"Из двух независимых источников нам известно, что он (Корецкий – Ред.) прибыл в этот аэропорт ночью из Киева, чтобы утром вылететь в Берлин на встречу с немецким канцлером", – сказал он.

При этом неизвестно, во время эвакуации аэропорта в Жешуве премьер-министр Украины уже находился в самолете или еще в здании аэропорта, отметил Сверчек.

Польское агентство аэронавигационных услуг подтвердило, что во время воздушной атаки на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Жешуве находился украинский самолет со статусом HEAD. Его присваивают рейсам ключевых должностных лиц стран, выполняющих официальные миссии.

Как отметил журналист, этот самолет должен был взлететь в 07:57, то есть уже после отмены первой тревоги, но до объявления второй тревоги Правительственным центром безопасности. Сверчек добавил, что Польское агентство аэронавигационных услуг "официально не информировало о пассажирах этого самолета".

Он также напомнил, что с октября – после улучшения польско-украинских отношений – этот аэропорт снова используется представителями Украины во время их зарубежных поездок.

Аэропорт в Жешуве. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной воздушной атаки на Украину в Польшу залетели две крылатые ракеты и один реактивный дрон российских войск. Одна из ракет взорвалась в 45 км от границы – возле населенного пункта Хмелек, момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш связал атаку с учениями союзников из Коалиции желающих. Инцидент произошел неподалеку от места, где британские и другие европейские военные участвуют в учениях по подготовке к возможной миротворческой миссии в Украине. Польские чиновники заявили, что объект упал в поле и загорелся во время российской ракетной атаки по Украине.