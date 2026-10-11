Премьер-министр Финляндии: необходимо прекратить выдачу туристических виз россиянам для поездок в Европу

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз для поездок в Европу. Соответствующую инициативу он планирует представить на следующем заседании Европейского совета.

Об этом сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle. По словам Орпо, такой шаг необходим для укрепления безопасности европейских стран на фоне риска диверсий со стороны России.

"На заседании Европейского совета на следующей неделе я предложу конкретную меру — прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу", — заявил финский премьер.

Он также поставил под сомнение целесообразность свободного передвижения российских туристов по европейским странам.

"Мы опасаемся, что РФ попытается организовать диверсии в Европе. Почему же мы тогда пускаем сюда россиян в качестве туристов и позволяем им свободно передвигаться?" — спросил Орпо.

Финляндия прекратила выдавать туристические визы россиянам и закрыла въезд для туристов из РФ в сентябре 2022 года. Сухопутные пункты пропуска на границе между двумя странами закрыты с декабря 2023 года.

Орпо раскритиковал соглашение Москвы и Вашингтона

Финский премьер также прокомментировал соглашение между Россией и США о поставках дизельного топлива, назвав его "ужасным разочарованием".

В то же время он отметил, что согласованный объем поставок составляет лишь небольшую часть потребления топлива в Соединенных Штатах. Кроме того, пока неизвестно, удастся ли поставить его в полном объеме.

"Не думаю, что в конечном итоге это соглашение повлияет на США или мировой рынок", — отметил Орпо.

Он подчеркнул, что Европа должна действовать более активно и вводить дополнительные санкции против России.

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Среди вероятных целей российских спецслужб — военные объекты, критическая инфраструктура, системы связи и приемные станции спутникового интернета Starlink. По информации ГУР, такие операции направлены на подрыв помощи Украине и ослабление потенциала НАТО.