"Стремится дестабилизировать политический порядок во всей Европе": Мерц предостерег от недооценки российской угрозы

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег от самоуспокоенности касательно опасности, которую представляет Россия. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится не только победить в войне против Украины, но и подорвать демократию в Европе.

Об этом Мерц сказал в интервью Bloomberg. По его словам, многие люди, в том числе и в Германии, не воспринимают эту угрозу достаточно серьезно.

"Больше всего меня беспокоит недооценка влияния России на наши общества. Россия стремится дестабилизировать весь политический строй нашего европейского континента", – заявил канцлер.

Он отметил, что многие не видят, в чем на самом деле заключается цель России.

"Это не только территориальные завоевания в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", – подчеркнул Мерц.

В начале этого месяца глава немецкой службы внешней разведки предупредил, что ФРГ стала главным противником в "теневой войне" с Россией и что угроза со стороны Москвы приобрела "новый, более опасный характер". Это, по его словам, создает риск втягивания крупнейшей экономики Европы в "вооруженный конфликт".

Мерц также сказал, что Германия вместе с другими союзниками оказывает финансовую поддержку Украине, не получая помощи от Вашингтона на финансирование обороны и закупку оборудования.

"Это действительно большая нагрузка для наших бюджетов, это действительно большое дело для Европейского Союза. Но мы это делаем и будем стараться продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", – заверил политик.

Канцлер ФРГ отметил, что европейские правительства осознали серьезность ситуации, в которой они оказались, и сейчас проводят реформы в оборонной сфере, чтобы стать более независимыми от США.

"Мы услышали этот сигнал тревоги. И мы стараемся занять такую позицию, которая сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищаться в рамках НАТО", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия еще до Рождества может прибегнуть к эскалации. Польше следует ожидать новых актов саботажа и провокаций, но в более крупных масштабах, заявил премьер-министр Дональд Туск. Он предупредил, что угроза касается и других стран.