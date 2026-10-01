Повестку могут вручить даже за границей: в Польше уточнили правила мобилизации, но полякам они не понравились

Во время войны или объявления соответствующего вида мобилизации обязанность явиться на службу может распространяться на граждан Польши, постоянно проживающих за пределами страны. Новые правила также определяют категории лиц, которые могут быть освобождены от военной обязанности, и предусматривают ответственность за уклонение.

Министерство национальной обороны Польши в 2025 году внесло изменения в законодательство о военной мобилизации. Власти объясняют обновление необходимостью адаптировать правила к ситуации с безопасностью в Европе, при этом само изменение законодательства не означает объявления мобилизации.

Новые правила мобилизации

Обновления польского законодательства касаются порядка выполнения воинской обязанности в случае серьезной угрозы или войны. Изменения происходят на фоне полномасштабной войны в Украине и инцидентов, связанных с нарушением польского воздушного пространства.

В действующем законодательстве Польши военная обязанность распространяется на граждан страны в возрасте от 18 лет до конца календарного года, в котором им исполняется 60 лет. Для граждан, имеющих звание унтерофицера или офицера, верхний предел составляет 63 года.

Особое внимание привлекает вопрос о поляках, проживающих за рубежом. Место постоянного проживания за пределами Польши само по себе не означает автоматического освобождения от всех обязанностей, связанных с мобилизацией.

Поляки за рубежом

В случае объявления мобилизации или войны гражданин Польши, проживающий и работающий, например, в Германии, Норвегии или Великобритании, при определенных обстоятельствах может получить призыв на военную службу.

В то же время закон предусматривает отдельные исключения. В частности, от военной обязанности освобождаются лица, которые по состоянию здоровья признаны постоянно негодными к службе, а также беременные женщины и люди, осуществляющие установленный законом уход за детьми или другими лицами.

Есть и другие категории. От прохождения службы во время мобилизации и войны могут быть освобождены парламентарии, советники местных органов власти и лица, занимающие определенные руководящие государственные должности. Отдельные исключения касаются работников важных государственных учреждений и предприятий, работа которых необходима для функционирования государства.

Призыв и ответственность

В случае мобилизации или войны призыв на военную службу может осуществляться посредством повесток. В документе указываются, в частности, имя и фамилия человека, его номер PESEL, адрес проживания, место и время явки, а также последствия уклонения от службы.

Неявка без уважительной причины может повлечь за собой правовые последствия. Польское законодательство предусматривает уголовную ответственность за неисполнение обязанности явиться на службу во время мобилизации или войны. Отдельно установлена ответственность за действия, направленные на постоянное уклонение от военной обязанности.

В то же время польское правительство подчеркивает, что изменения в законодательстве не означают подготовки к немедленному объявлению мобилизации. В 2025 году парламент принял отдельный закон о внесении изменений в закон "Об обороне Отечества", который вступил в силу 12 августа 2025 года.

Реакция в соцсетях

После обсуждения новых правил мобилизации польские пользователи X начали активно комментировать возможность призыва граждан, проживающих за рубежом. В своих постах пользователи выражали недовольство такими изменениями и обсуждали, справедливо ли распространять военную обязанность на тех, кто годами проживает за пределами Польши.

Військова мобілізація в Польщі Источник: x.com/nexta_polska

Військова мобілізація в Польщі Источник: x.com/nexta_polska

Військова мобілізація в Польщі Источник: x.com/nexta_polska

Військова мобілізація в Польщі Источник: x.com/nexta_polska

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша продолжает обновлять законодательство в сфере обороны и военной службы на фоне изменения обстановки в сфере безопасности в Европе.