"Возвращения к привычной жизни не будет": власти Эстонии призывают готовиться к "более серьезным атакам" с человеческими жертвами

Определение "гибридные" в отношении атак страны-агрессора России не соответствует действительности. Европейские политики должны перестать так называть действия Москвы и называть вещи своими именами – это "террористические атаки" и "диверсии". Более того, системность таких действий РФ против Европы фактически означает "своеобразную войну", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, "возврата к привычной жизни уже не будет". Так глава МИД Эстонии прокомментировал выдачу государству латвийских граждан, подозреваемых в поджоге таллиннского поставщика боевой техники для Украины.

О чем идет речь

В Таллинне в ночь с 14 на 15 августа произошел поджог офиса оборонной компании Milrem Robotics. Практически сразу правоохранители заявили, что произошел "акт саботажа", после чего Маргус Цахкна заявил, что это диверсия, и она была организована по приказу спецслужб России.

Milrem Robotics производит так называемые НРК – наземные беспилотные боевые машины THeMIS, – а также тесно сотрудничает с Украиной.

По делу о поджоге были задержаны три человека, двое из них – в Латвии. По словам Маргуса Цахкна, задержанные "больше не представляют угрозы" для национальной безопасности Эстонии.

Легкие деньги

МИД Эстонии в связи с указанным поджогом в Таллинне вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина. Одновременно было объявлено, что трое граждан Латвии, подозреваемых в поджоге, уже переданы Эстонии, где они будут привлечены к ответственности.

Маргус Цахкна предположил, что иностранных диверсантов привлекают "легкие деньги", а не идеология. Поэтому он обратился с посланием к таким наемным террористам.

"Послание заключается в том, что если вы сотрудничаете с российскими спецслужбами, вас поймают и отправят в тюрьму. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем соглашаться на такое "сотрудничество", – сказал глава МИД Эстонии.

Российские атаки

Нападение на Milrem Robotics – "террористическая", а не "гибридная" атака России. И это не единичный случай: поджог в Таллинне – лишь один из ряда подобных инцидентов, таких как атака дронов на аэропорт немецкого Лейпцига, пояснил глава МИД Эстонии.

Европейские правительства должны собирать и обмениваться доказательствами, более тесно координировать работу разведывательных и силовых служб и "четко дать понять, что тех, кто сотрудничает с Москвой, ждут суровые последствия", отметил госчиновник.

По его словам, Кремль стремится "разъединить наши общества, разрушить наше единство и играть на страхе".

Рост рисков

Эстонец подчеркнул: наблюдается четкая тенденция к усилению российских диверсий, и риски более серьезных атак, в частности таких, которые могут привести к гибели многих европейцев, пока только растут.

Так происходит потому, что в Кремле замечают – пока что ЕС не реагирует коллективно.

"Мы должны относиться к Путину очень серьезно, потому что он – террорист. Он использует любые возможности, чтобы атаковать нас. Соответственно, мы должны осознать, что возвращения к привычной жизни не будет", – считает Маргус Цахкна.