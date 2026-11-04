"Нужно держаться от него как можно дальше": республиканцы обвинили Трампа в поражении

После масштабных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в США соратники Дональда Трампа начали открыто критиковать президента и возлагать на него ответственность за неутешительные результаты. Некоторые республиканцы заявили, что партии нужно дистанцироваться от главы Белого дома, поскольку его политический стиль и решения все больше отталкивают избирателей.

Как пишет Politico, среди причин поражения называют войну с Ираном, рост цен на топливо и продукты, а также поведение самого Трампа. Представители Республиканской партии считают, что его резкие высказывания и действия утомили американцев, а поддержка президента уже не гарантирует кандидатам победы на выборах.

Республиканцы призывают дистанцироваться от Трампа

"Честно говоря, нам нужно держаться от Трампа как можно дальше. Думаю, республиканцы могут оказаться в затруднительном положении вплоть до 2030 года", – заявил политический стратег из Мичигана Тодд Гиллман, бывший председатель Республиканской партии округа Монро.

Другие представители партии также указали на недовольство избирателей поведением президента. В частности, они упомянули его высказывания, попытки переименовать географические объекты и заявления о Гренландии. По мнению председателя республиканцев округа Ликинг в Огайо Мэтта Доула, часть партии теперь будет выступать за возвращение к более традиционному политическому стилю.

"Это не означает отказа от идеологии и политики Трампа, но означает отказ от его стиля", – пояснил он.

Республиканский консультант Райан Гирдуски считает, что Трамп фактически растратил поддержку электоральной коалиции, которую ему удалось сформировать. По его словам, молодые избиратели, которые раньше склонялись на сторону президента, теперь проявляют значительно меньшую активность.

Трамп переложил ответственность на кандидатов и однопартийцев

Сам президент и его советники, со своей стороны, обвинили в неудачах ряд факторов, в частности телеканал Fox News, внутренних оппонентов-республиканцев и кандидатов, которых назвали недостаточно эффективными. Трамп также раскритиковал губернатора Техаса Грега Эбботта, назвав его "республиканцем только по названию", и заявил, что партия одержала бы убедительную победу, если бы он сам был в избирательных бюллетенях.

Советник президента Алекс Брюзевиц возложил ответственность за результаты на кандидатов, которых охарактеризовал как "невзрачных, ленивых и неэффективных коммуникаторов". В то же время другие представители Республиканской партии назвали такие объяснения попыткой избежать ответственности.

Один из высокопоставленных республиканцев в Сенате заявил Politico, что проблема гораздо масштабнее, чем качество отдельных кандидатов.

"Это уже не вопрос качества кандидатов. Это разгром. Это сделал Трамп", – сказал он.

Дональд Трамп. Источник: Getty

Республиканцы критикуют и Конгресс

Часть представителей партии также направила недовольство на республиканское большинство в Конгрессе. Бывшая председатель Республиканской партии Аризоны Джина Свобода заявила, что законодатели не смогли предложить избирателям реформы, которые заметно улучшили бы жизнь американцев.

Она подчеркнула, что Конгресс не сделал ничего, что могло бы существенно повлиять на положение рабочего и среднего класса.

По словам республиканских стратегов, результаты выборов могут ослабить влияние Трампа внутри партии. Теперь законодатели могут меньше бояться критики со стороны президента и открытее выражать несогласие с его решениями, в частности по поводу войны с Ираном и тарифной политики.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия опережала республиканцев в борьбе за места в Конгрессе. В частности, демократы одерживали победы в ряде ключевых округов, которые ранее представляли республиканцы.

Как писал OBOZ.UA, победа демократов на промежуточных выборах в США может открыть для Украины дополнительные возможности получить американскую помощь. В то же время эксперты предупреждают, что быстрых изменений ожидать не стоит, а отношения Вашингтона с Европой могут стать еще более напряженными из-за политики Дональда Трампа.