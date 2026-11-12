Популярность Рубио растет среди республиканцев в контексте следующих президентских выборов – Politico

Все больше республиканцев в Конгрессе США стремятся выдвинуть государственного секретаря Марко Рубио кандидатом на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году. Пытаясь оправиться от сокрушительного поражения на промежуточных выборах, они рассматривают варианты помимо вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом пишет Politico. Среди конгрессменов идут дискуссии о том, кто должен возглавить Республиканскую партию.

Многие утверждают, что борьба за лидерство сейчас открыта для всех – в том числе фракция, которая считает Рубио лучшим кандидатом, учитывая, что избиратели могут и дальше связывать Вэнса с непопулярностью президента.

"Я надеюсь, что он выдвинет свою кандидатуру. Думаю, он лучше всех умеет налаживать диалог и объединять людей", – сказал о Рубио конгрессмен Марлин Штуцман (республиканец от штата Индиана).

"На мой взгляд, он – безусловно, самый талантливый республиканец. Нам и дальше придется пересматривать свою позицию и выдвигать новых кандидатов", – добавил он.

Еще один республиканец из Палаты представителей заявил, что Рубио – лучшая надежда на то, чтобы "помочь республиканцам выйти из этого тупика". Он выразил надежду, что в начале следующего года госсекретарь отдалится от Трампа и Вэнса.

Несколько законодателей заявили, что общались с людьми из окружения Рубио, которые намекнули, что он не заинтересован в выдвижении своей кандидатуры в 2028 году, даже после результатов промежуточных выборов. Сам Рубио на этой неделе выразил поддержку решению Трампа начать войну против Ирана, а в понедельник заявил журналистам, что "просто больше не собирается говорить о 2028 годе".

Человек, близкий к госсекретарю, отметил, что только сам госсекретарь знает, что он решит относительно участия в президентских выборах. Сейчас он "полностью сосредоточен на выполнении своих многочисленных обязанностей и не думает про 2028 год".

Что предшествовало

После поражения на промежуточных выборах и потери контроля над Конгрессом представители Республиканской партии начали дистанцироваться от администрации Трампа.

На этом фоне появлялись сообщения, что Рубио может покинуть команду Трампа, чтобы сосредоточиться на подготовке к президентским выборам 2028 года – в качестве потенциального кандидата на пост президента.

Одновременно у Трампа уже обсуждают кандидатуру возможного преемника Рубио на посту госсекретаря.

Рубио опровергает сообщения о том, что якобы планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа. Он утверждает, что намерен работать с нынешним главой Белого дома до окончания его президентского срока. А вот свое возможное участие в выборах президента США в 2028 году Рубио не опровергает и не подтверждает.

Медиа также писали о том, что Рубио пытается усилить контроль над Госдепартаментом в контексте следующих президентских выборов в США. Он предупредил сотрудников о возможности увольнения за неэтичное поведение и призвал чиновников не выходить за пределы своих полномочий.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс пока остается главным претендентом на выдвижение от республиканцев в 2028 году. Однако губернаторы Флориды и Джорджии, сенаторы и бывшие высокопоставленные чиновники уже оценивают свои шансы на участие в праймериз. Результаты выборов усилили дискуссию о том, какой должна быть Республиканская партия после завершения политической эпохи Дональда Трампа.

Среди политиков, которые могут бросить вызов Вэнсу, называют губернатора Флориды Рона Десантиса, губернатора Джорджии Брайана Кемпа и сенатора от Техаса Теда Круза.