Несмотря на поддержку Трампа и петицию, Nvidia не рассматривает возвращение Хуанга на пост гендиректора – CNBC

Совет директоров американской компании Nvidia якобы не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Ранее СМИ утверждали, что союзники бизнесмена пытаются лоббировать его восстановление на работе.

Эти новости опроверг источник CNBC. "Человек, знакомый с этим вопросом", заявил, что сейчас в Nvidia сосредоточены на расследовании дела Хуанга и не ведут переговоров о его найме.

Напомним, что 63-летний Хуанг оказался в центре скандала после подозрений в романе с топ-менеджером компании Megaspeed из Сингапура Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Позже всплыли и другие его измены с коллегами по работе.

12 ноября Хуанг уволился из Nvidia – компании, которую он основал, – после 33 лет работы на посту гендиректора. Уже 15 ноября появились сообщения о том, что Хуанг якобы обсуждает свое возможное возвращение.

В CNBC отметили, что Nvidia наняла юридическую фирму Wachtell Lipton для расследования поведения Хуанга и того, не поставило ли это под угрозу национальную безопасность или корпоративные тайны.

13 ноября представитель совета директоров Nvidia сообщил, что руководство находится в процессе выбора кандидата на должность генерального директора. Временно обязанности гендиректора исполняет финансовый директор компании Колетт Крес.

Петиция в поддержку Дженсена Хуанга собрала 180 000 подписей

Многие представители технологической сферы не против, чтобы гендиректор Nvidia остался прежним.

Онлайн-петиция с призывом восстановить его в должности собрала 180 000 подписей, а также поддержку таких известных личностей, как миллиардер Илон Маск, генеральный директор Y Combinator Гарри Тан, генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Дональд Трамп не исключил вариант возвращения бизнесмена

В понедельник, 16 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к возвращению Хуанга на прежнюю должность.

"Думаю, он усвоил большой урок", – сказал лидер Белого дома о Хуанге, когда журналисты спросили его, хочет ли он снова видеть сооснователя компании Nvidia в роли CEO.

По словам Трампа, национальная безопасность Соединенных Штатов "не была поставлена под угрозу, и наша страна сейчас сильнее, чем когда-либо прежде".

Как писал OBOZ.UA:

– В сети появились фотографии Элис Хуанг, также известной как Хуанг Ле. Китайская бизнесвумен оказалась в центре международного скандала, а американские спецслужбы, по данным медиа, подозревают женщину в сотрудничестве с разведкой КНР.

– СМИ считают, что благодаря отношениям с Дженсеном Хуангом предпринимательнице Хуанг Ле удалось организовать поставки в Китай около 240 тысяч чипов американской компании на общую сумму не менее $7,5 млрд. Среди них были и процессоры, экспорт которых в КНР запрещен законодательством США.