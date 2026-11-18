Более 50 за секунды: в Турции заявили о мировом рекорде одновременного обезвреживания дронов

В Турции во время испытаний система противодействия беспилотникам за несколько секунд обезвредила 51 дрон одновременно. Механизм выводит аппараты из строя с помощью мощных электромагнитных волн без использования ракет и боеприпасов.

Разработчики заявили, что это мировой рекорд по количеству одновременно обезвреженных дронов. Об этом сообщили в компании ASELSAN на платформе Х.

"EJDERHA от ASELSAN стала первой в мире системой, которая успешно обезвредила 51 дрон одним нажатием кнопки, без запуска ракеты или использования каких-либо боеприпасов. Используя электромагнитные волны высокой мощности, EJDERHA стала одним из самых эффективных решений для обезвреживания дронов – одной из крупнейших угроз нашего времени", – говорится в сообщении.

Более 50 за секунды: в Турци... Источник: Скриншот Развернуть

Как работает система и на что способна

Во время демонстрации проверили два сценария работы системы. Сначала она обезвредила два дрона с проводным управлением на расстоянии около километра, продемонстрировав способность противодействовать таким аппаратам независимо от источника питания или управления.

Во время второго испытания одновременно запустили 51 беспилотник – такое количество приурочили к 51-й годовщине компании. Система вывела из строя все аппараты за несколько секунд. По утверждению разработчиков, это первый подобный результат для систем направленной энергии.

Более 50 за секунды: в Турци... Источник: Скриншот Развернуть

EJDERHA генерирует мощные электромагнитные волны, которые выводят из строя электронику мини- и микродронов. Для обнаружения целей система использует радар, а для их сопровождения – электрооптические сенсоры. Она способна нарушать работу навигации, связи и систем управления беспилотниками.

Более 50 за секунды: в Турци... Источник: Скриншот Развернуть

Систему уже запустили в серийное производство и подготовили к боевому применению. Ее испытали против разных типов беспилотников, в частности малых разведывательных аппаратов, дронов самолетного типа и FPV с проводным и беспроводным управлением.

Напомним, в сентябре стало известно, что Турция приняла на вооружение TAYFUN Block-2, это баллистические ракеты с максимальной дальностью поражения (более 500 км), разработанные отечественной компанией. Первый испытательный запуск этих боеприпасов состоялся 18 октября 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, Анкара в ближайшие годы планирует рекордно – на 229% – увеличить расходы на оборону. Программа рассчитана на 2027-2029 годы, и основной акцент будет сделан на развитие собственного ВПК и снижение зависимости от импортного вооружения.