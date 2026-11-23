Более 20 млн объявлений в Discord: в ГУР раскрыли, как Россия развертывает агентурные сети в Европе
Россия развертывает агентурные сети в Европе.
Источник: Сгенерировано ИИ
Российские спецслужбы используют Telegram, WhatsApp и платформу Discord для вербовки исполнителей шпионских и диверсионных заданий в странах Европейского Союза. С начала 2026 года только в Discord опубликовали более 20 миллионов объявлений о якобы легком заработке, за которыми скрываются предложения присоединиться к деятельности в интересах России.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, основными целями российских спецслужб являются страны Центральной и Восточной Европы, в частности государства Балтии.
Вербовка под видом легкого заработка
В ГУР отметили, что на фоне усиления санкционного, политического и дипломатического давления на Россию, а также активизации поддержки Украины европейскими демократиями российские спецслужбы ищут новые способы развертывания агентурных сетей в странах ЕС.
Для этого они используют популярные платформы и мессенджеры – Telegram, WhatsApp и Discord. В частности, в Discord размещают объявления о работе, которые преподносят как простые задания с возможностью быстро и легко заработать.
Большинство таких предложений публикуют с одноразовых аккаунтов. Для их регистрации используют номера телефонов Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока.
В Discord россияне опубликов...
Источник: ГУР
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Кого пытаются привлечь российские спецслужбы
По информации украинской разведки, основной целевой аудиторией вербовщиков являются финансово уязвимые категории населения. Среди них – местные жители европейских стран, беженцы и мигранты.
Отдельное внимание россияне уделяют молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, а также сторонникам радикальных, популистских, пацифистских и этнических движений.
Таким образом, российские спецслужбы пытаются использовать как материальные трудности потенциальных исполнителей, так и их политические убеждения.
Сколько платят за выполнение заданий
Вознаграждение за выполнение таких поручений, по данным ГУР, составляет примерно 1500–3000 долларов США.
Деньги переводят в криптовалюте или через банковские счета посредников. Выплату осуществляют после того, как вербовщики получат подтверждение выполнения задания.
Какие объекты интересуют российскую разведку
Среди основных направлений сбора информации российскими спецслужбами – военная инфраструктура и стратегические объекты на территории государств Европейского союза.
В частности, их интересуют:
военная техника и базы НАТО;
объекты энергетической инфраструктуры;
вышки сотовой связи;
предприятия оборонно-промышленного комплекса;
другие стратегически важные объекты.
Полученные от завербованных исполнителей сведения используют для шпионской и диверсионно-подрывной деятельности в европейских странах.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует украинских беженцев для диверсий в Европе, используя их уязвимое социальное и финансовое положение. Вербовка украинцев является частью системной российской гибридной кампании, направленной на запугивание европейского населения, подрыв поддержки Украины и создание негативного образа украинских беженцев.
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