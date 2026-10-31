Польская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его место

Бывший премьер-министр, лидер польского политического объединения "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий считает, что правительству Дональда Туска следует выразить вотум недоверия из-за конфликта вокруг Конституционного трибунала Республики Польша. О соответствующем предложении он сообщил 31 октября.

На своей странице на платформе X (Twitter) Моравецкий признал, что Конституционному трибуналу необходима перезагрузка. В то же время он выступает за то, чтобы власть получил новый технический кабинет во главе с бывшим спикером Сейма Мареком Юреком, пока осенью 2027 года в стране не состоятся очередные парламентские выборы.

"Мы подаем предложение о выражении недоверия правительству Туска", – написал политик.

Согласно Конституции РП, как минимум 231 депутат должен проголосовать "за", чтобы выразить недоверие правительству.

Лидер "Развития Плюс" утверждает, что перезагрузкой Конституционного трибунала не могут заниматься лица, которые "совершили покушение" на ведомство.

"Им место на свалке истории – а также на скамье подсудимых перед независимыми судами", – резко высказался Моравецкий.

По его мнению, "простое прекращение губительного правления этой коалиции станет лишь началом". "Нужен конкретный план дальнейших действий, который гарантировал бы, что драматические события, свидетелями которых мы стали вчера, больше никогда не повторятся", – подытожил бывший премьер Польши.

Полный текст поста (на языке оригинала). Источник: Скриншот X (Twitter) @MorawieckiM

Как писал OBOZ.UA:

– На фоне противостояния между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким 30 октября в Польше вспыхнул конфликт вокруг Конституционного трибунала. Его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханьского, парализовавших работу суда, отстранили. Полиция оцепила здание и не пропускала Свенчковского внутрь. Вокруг собрались сторонники и представители правоконсервативной партии "Право и справедливость" в знак протеста против этого решения.

– Президент Навроцкий срочно прервал поездку в Сенегал, вернулся в Варшаву и лично прибыл в Конституционный трибунал. Он назвал новый временный состав ведомства "узурпаторами".

– На фоне политической ситуации в стране об отставке объявили два польских посла – в Китае и Румынии.