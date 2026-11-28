Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью: о каком сроке идет речь

В Польше продлили действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней – с 30 ноября 2026 года до 27 февраля 2027 года. Это решение в Варшаве объяснили необходимостью сохранения высочайшей оперативной готовности и высокой эффективности охраны польско-беларуской границы.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. Там отметили, что действие буферной зоны способствует работе служб, облегчая проведение операций и значительно затрудняя проникновение нелегальных мигрантов через границу.

Также был продлен срок, в течение которого ограничивается право подавать заявление о предоставлении международной защиты на границе с Беларусью. Таким образом в Польше устраняют возможность злоупотребления системой, чем занимались мигранты, которых использовали режимы в Минске и Москве.

Эти меры уже дают результаты: с 1 января по 24 ноября 2026 года Пограничная служба Польши зафиксировала лишь 482 попытки незаконного пересечения границы – это снижение более чем на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (тогда было почти 29 400 попыток).

В министерстве подчеркнули, что снижение давления не означает конца кризиса. Беларусь – страна, которая поддерживает Россию и настроена агрессивно по отношению к ЕС и НАТО, сменила тактику, переместив свою деятельность на границы с Литвой и Латвией.

"Сохранение буферной зоны в Польше имеет решающее значение, поскольку большинство попыток незаконного пересечения границы в этом году происходило именно в районах, на которые распространяется запрет на пребывание", – говорится в сообщении.

Как работает буферная зона

Правила, ограничивающие доступ в приграничную зону, действуют с 13 июня 2024 года и продлеваются каждые 90 дней. Сейчас запрет распространяется на участок протяженностью более 78 километров в зоне ответственности подразделений Пограничной службы в Михалове, Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше.

На большей части этой территории (около 59 км) ширина буферной зоны составляет всего 200 метров от линии границы. В то же время на участке длиной около 15 км, в районе природных заповедников, зона шире и составляет около 2 км, а на участке длиной около 4 км она простирается вглубь страны примерно на 4 км.

Временный запрет на пребывание на определенной территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь, продлили уже в 11-й раз.

"Дальнейшее функционирование этой зоны обеспечит службам условия для эффективной защиты восточной границы Республики Польша", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша планирует создать бесполетную зону на востоке страны вблизи границы с Украиной. Она охватит территорию в нескольких десятках километров от границы.