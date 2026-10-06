Польша поднимала авиацию из-за атаки РФ: тревогу по ошибке объявили на границе с Германией

Вечером в понедельник, 5 октября, в Польше в связи с атакой РФ на Украину поднимали в воздух военную авиацию. При этом сообщение об воздушной угрозе по ошибке было разослано жителям Любюшского воеводства, граничащего с Германией.

На самом деле же его должны были получить жители Люблинского воеводства (граничит с Украиной). Об этом сообщили на странице ответственного за это Правительственного центра безопасности (RCB) в Х.

"Во время сегодняшней рассылки уведомления RCB о воздушной угрозе произошла ошибка. Сообщение, предназначенное для лиц, находящихся на территории Люблинского воеводства, было по ошибке отправлено получателям в Любушском воеводстве", – отметили там.

Любюшское воеводство на западе Польши. Источник: Скриншот Google Maps

В ведомстве подчеркнули: они осознают, что оповещения RCB являются для получателей сигналом к принятию мер, направленных на защиту жизни и здоровья. Ошибочно отправленное предупреждение могло вызвать беспокойство и побудить жителей к действиям.

"Мы приносим извинения всем получателям ошибочно отправленных сообщений за эту ошибку, беспокойство и неудобства, которые она могла вызвать", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в общей сложности угроза длилась 18 минут.

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В соцсетях поляки в основном отреагировали на инцидент с юмором, опубликовав меткие мемы. А некоторые пользователи писали, что в Любушском воеводстве сообщение об угрозе пришло не всем, тогда как некоторые получили предупреждение, находясь в Германии.

Поляки отреагировали мемами. Источник: Соцсети

Как сообщал OBOZ.UA, 21 сентября в Польше и Латвии объявляли предупреждения о возможных воздушных угрозах. На фоне атаки РФ на Украину в этих двух странах подняли военную авиацию. На данный момент в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.