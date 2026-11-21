Половина немцев не хочет продолжать помогать украинцам – опрос

Почти половина граждан Германии (49%) выступает за сокращение или полное прекращение помощи Украине. В частности, 25% опрошенных считают, что Берлин должен отказаться от дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева, а еще 24% – что ее объемы нужно уменьшить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института YouGov, проведенного по заказу немецкого издания Die Welt. В исследовании, которое проходило с 13 по 16 ноября, приняли участие 2329 граждан Германии в возрасте от 18 лет. Опрос проводили онлайн.

В то же время 39% немцев поддерживают продолжение помощи Украине: 30% выступают за сохранение ее на нынешнем уровне, а 9% – за увеличение. Еще 11% участников опроса не определились с ответом.

Отдельно исследователи поинтересовались отношением граждан к возможным переговорам канцлера Фридриха Мерца с российским диктатором Владимиром Путиным. Почти половина респондентов (49%) считает, что встреча должна состояться как можно скорее, даже если Россия до этого не пойдет на уступки.

В то же время 23% опрошенных убеждены, что сначала Россия должна пойти на определенные уступки, и только после этого можно проводить переговоры, даже если из-за этого их придется отложить. Напротив, 9% считают, что Мерц и Путин сейчас вообще не должны общаться. Еще 18% не определились со своей позицией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что канцлер назвал Германию "самым преданным союзником" Украины, особенно в сфере обороны. Он отметил, что Берлин регулярно передает Киеву средства ПВО, дроны, современные системы вооружения, артиллерию и боеприпасы.

Также глава немецкого правительства подчеркнул взаимную выгоду от сотрудничества двух стран. По его словам, немецкая оборонная промышленность получает значительные преимущества от партнерства с Украиной, а вложенные средства вернутся Германии в виде стабильности, экспортных возможностей, совместных проектов и роста.

В другом заявлении Мерц заверил, что Германия и впредь будет работать ради мира в Украине. Он подчеркнул, что Россия не выиграет войну, а Германия не прекратит помогать украинскому народу.

По словам канцлера, российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку направлена против ее ценностей – свободы, мира и демократического сосуществования.