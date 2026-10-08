"Политика санкций против РФ потерпела неудачу": немецкие друзья Путина готовят антиукраинскую резолюцию

В парламенте земли Саксония-Анхальт в ФРГ так называемые немецкие друзья Путина "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) готовят совместно с "Альтернативой для Германии" (AfD) антиукраинскую резолюцию с требованием прекратить помощь Киеву и отменить санкции против Москвы. На первом после выборов в земле заседании BSW вместе с AfD, имея большинство в парламенте, планируют принять указанную резолюцию.

Об этом сообщает Spiegel. Издание не указывает, откуда у него такая информация, хотя ранее было известно, что в партии Сары Вагенкнехт планируют обратиться к "Альтернативе" с соответствующим предложением.

Чего хотят "друзья Путина"

В проекте резолюции содержится призыв к парламенту земли Саксония-Анхальт объявить, что политика санкций против России, а также поставки оружия и финансовая помощь Украине якобы потерпели неудачу. В Магдебурге даже состоится специальная сессия парламента для обсуждения этого вопроса.

Также в резолюции содержится призыв к правительству земли "использовать все доступные средства, в частности посредством соответствующей инициативы в Федеральном Совете, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Украине и проводить политику мира". То есть вместо военной и финансовой помощи Украине "сосредоточиться на дипломатии". Необходимы"немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией", отмечается в проекте резолюции.

Пророссийские (по определению Spiegel) партии этим документом хотят"начать нормализацию экономических отношений между Германией и Россией", именно поэтому первоочередной задачей считают"немедленную отмену экономических санкций"против Кремля.

Является ли это действенным предложением

Однако такое предложение будет иметь лишь "символическое значение", поскольку вопросы о помощи Украине и санкциях против России решает не Саксония-Анхальт, а Берлин и Брюссель, отмечает издание.

"Мы хотим задействовать все возможности для усиления политического давления на Берлин, чтобы наконец выступить за прекращение войны вместо ее продолжения и потратить миллиарды денег налогоплательщиков на людей в нашей стране, а не на оружие на полях сражений Украины", – цитирует Spiegel представителя AfD Ульриха Зигмунда, который намерен быть избранным новым главой Саксонии-Анхальт.

Основательница BSW Сара Вагенкнехт также заявила, что Германия должна сосредоточиться на диалоге с Москвой, "вместо того чтобы настаивать на эскалации, которая в конечном итоге приведет к войне". Она обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в поездке в Киев с "чемоданом, полным денег".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и экономическую справедливость" сменил название. Из него убрали имя лидера партии, и теперь это просто "Альянс за здравый смысл и экономическую справедливость". При этом аббревиатура партии BSW, составленная именно из имени Сары Вагенкнехт, осталась неизменной.