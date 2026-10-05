Полиция Испании ликвидировала лагерь для мигрантов на пляже Сеуты: в нем находилось 3000 человек

В испанском городе Сеута (этот эксклав расположен на северном побережье Африки и почти полностью окружен территорией Марокко) 4 октября полиция провела операцию "Трамполин". Она заключалась в очистке импровизированного поселения мигрантов на одноименном пляже, где более двух месяцев в ужасных условиях проживали около 3000 человек.

Об этом сообщает Euronews. Национальная полиция сопровождала автобусы с мигрантами, которых вывели с пляжа в направлении пограничной зоны Тарахаль.

Там некоторые из них решили остаться во Временном центре приема иностранных граждан (CATE) для регистрации и дальнейшего размещения, тогда как другие предпочли добровольно вернуться в Марокко пешком.

В операции принимали участие спецподразделения полиции Испании (UIP) из Севильи, Гранады, Малаги и других регионов, а также сотрудники Подразделения по предотвращению и реагированию (UPR) и разведывательных подразделений как из Сеуты, так и из других частей Испании.

Правоохранители объяснили необходимость принятых ими мер тем, что воды возле лагеря загрязнены, поэтому безопасность невозможно гарантировать; они также сослались на риски для здоровья и рост числа случаев насилия.

Операция "Трамполин"

Чтобы предотвратить беспорядки, правоохранители перекрыли все подходы к поселению, чтобы не дать людям сбежать в горы и предотвратить потенциальные столкновения.

Сотрудники обходили палатки и бараки, сообщая жителям, что им нужно уйти, и одновременно приступили к демонтажу лагеря. Переводчик объяснял людям на арабском языке, куда их переселят. На первом этапе должны были быть переселены женщины и дети, хотя большинство тех, кого это касается, – мужчины.

"Это уже третья подобная операция за последние несколько недель после двух, проведенных в Бенитесе. По данным Главного управления полиции, в лагере проживает более 3 500 человек, и воскресная операция является лишь первым этапом", – говорится в сообщении.

Главным препятствием остается нехватка мест. В середине сентября в портовом лагере, рассчитанном на 1 700 человек, более 2 000 человек остались за его пределами и вернулись на пляжи.

Правительство определило 15 октября в качестве крайнего срока завершения выселения, а 13 октября запланирован визит короля и королевы Испании.

Сеута на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-ьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль распространяли дезинформацию о миграционной политике Испании, что способствовало беспрецедентному массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля. В то же время он подчеркнул, что доказательств причастности Марокко к этому нет.