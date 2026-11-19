Северная Корея расширяет завод по обогащению урана: в МАГАТЭ привели доказательства

На крупнейшем ядерном комплексе Йонбен в КНДР увеличился завод по обогащению урана. Расширение этой деятельности КНДР "является причиной для серьезного беспокойства".

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих, в который входят 35 стран, на ежеквартальном заседании. Полный текст речи был опубликован на сайте МАГАТЭ 18 ноября.

Отметим, что МАГАТЭ не имело доступа в Северную Корею с момента изгнания Пхеньяном инспекторов в 2009 году. Сейчас агентство наблюдает за страной преимущественно с помощью спутниковых снимков.

О чем известно Международному агентству по атомной энергии

"Ранее я уже сообщал вам о текущей эксплуатации обогатительных установок в Кансоне и Йонбене, строительстве дополнительной обогатительной установки в Йонбене и информации о дальнейшем расширении производства КНДР ядерного материала оружейного качества", – напомнил Гросси.

Кансон расположен сразу за пределами Пхеньяна к юго-западу, а Йонбен, главный ядерный научно-исследовательский центр Северной Кореи, находится дальше от столицы, к северу.

"С середины сентября 2026 года продолжается строительство дополнительного расширения первоначальной установки по обогащению в Йонбене, а строительство новой пристройки завершилось к концу октября 2026 года", – добавил гендиректор.

В настоящее время 5-мегаваттный ядерный реактор в Йонбене, который Северная Корея использует для производства плутония из отработанного топлива, продолжает работать и находится на седьмом цикле облучения, после которого отработанное топливо будет извлечено для переработки. Еще один легководный реактор в Йонбене работает с апреля этого года.

"Продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление", – сказал представитель МАГАТЭ.

Как писал OBOZ.UA, в октябре этого года Северная Корея заявила об испытании сверхскоростной торпедной системы "Зам-2.0" с использованием искусственного интеллекта. По данным Пхеньяна, ИИ применяют для обнаружения целей и наведения торпеды.