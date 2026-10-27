Подрыв "Северных потоков": суд в Германии отказался закрыть дело против гражданина Украины

Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении судебного процесса против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Суд решил продолжить рассмотрение дела, несмотря на аргументы адвокатов об ограничениях, связанных с сохранением государственной тайны.

Об этом пишет N-tv. Суд не признал аргументы адвокатов основанием для прекращения дела и заявил, что согласно немецкому законодательству обвиняемый не ограничен в осуществлении своей защиты, которая не может ограничиваться нормами служебного законодательства другого государства.

Защита ссылалась на государственную тайну

Адвокаты Кузнецова просили прекратить процесс, поскольку их подзащитный ранее служил офицером специального подразделения Вооруженных сил Украины и до сих пор обязан хранить служебную тайну.

По утверждению адвокатов, из-за этих ограничений он не может полноценно обсуждать обстоятельства дела со своими защитниками и свободно выступать в суде. В случае нарушения обязательства о неразглашении Кузнецову может грозить суровое наказание в Украине.

Однако суд не принял этот аргумент. Председательствующая судья заявила, что "по немецкому законодательству обвиняемый не ограничен в своей защите", а право на свободу выражения мнений в рамках немецкого уголовного процесса не может быть ограничено служебным законодательством другого государства.

Соответствующее решение суд принял во вторник, 27 октября, на второй день судебного процесса.

Процесс продолжится

Таким образом, судебный процесс в отношении 50-летнего гражданина Украины, бывшего офицера специального подразделения ВСУ Сергея Кузнецова, которого немецкое следствие считает одним из ключевых фигурантов дела, продолжится по плану.

Ожидается, что в течение дня суд заслушает эксперта Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Он должен представить заключения о характере повреждений газопроводов и причинах взрывов.

В чем обвиняют Кузнецова

26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря у датского острова Борнхольм, на глубине около 80 метров, прогремели несколько взрывов. В результате были серьезно повреждены газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Всего зафиксировали четыре утечки на трех из четырех ниток двух газопроводов.

Представитель генерального федерального прокурора Германии обвиняет Сергея Кузнецова в том, что он был организатором операции по подрыву газопроводов. По версии обвинения, он причастен к взрывам в Балтийском море вместе с шестью другими участниками.

Ему вменяют "антиконституционный саботаж", "умышленное причинение взрыва взрывчатых веществ" и "разрушение важных сооружений".

Украинцу по законам Германии грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Кузнецов отрицает какое-либо участие в диверсиях на российских газопроводах.

Напомним, летом 2025 года Кузнецова задержали в Италии в Римини на основании европейского ордера на арест. 27 ноября того же года Италия выдала Сергея Кузнецова Германии, доставив его в ФРГ на вертолете в сопровождении немецких чиновников. Уже на следующий день следственный судья исполнил ордер на его арест. После экстрадиции в Германию он находится под стражей

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября в городе Гамбурге начался суд над Сергеем Кузнецовым – бывшим офицером украинского спецподразделения, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Немецкая прокуратура утверждает, что операцию планировали с участием украинских военных, чтобы лишить Россию доходов от поставок газа, а подозреваемые действовали по поручению и с согласия украинских государственных органов. В то же время украинские власти отрицают свою причастность к подрыву.