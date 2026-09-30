"Подбодрит Россию и затянет войну": группа конгрессменов призвала Трампа не ослаблять санкции против РФ

Группа американских конгрессменов призвала администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции против России. Законодатели считают, что такой шаг лишь укрепит позиции Москвы и затянет войну против Украины.

Они также призвали Вашингтон усилить экономическое давление на РФ и ввести новые санкции. Письмо четырех законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США опубликовано на платформе X.

Законодатели призвали сохранить санкции против России

Документ с просьбой не ослаблять санкции против страны-агрессора подготовили члены Конгресса Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон

"Пока продолжается полномасштабное вторжение России, направленное на захват Украины и создание угрозы для наших европейских союзников, Соединенные Штаты должны принимать все необходимые меры, чтобы остановить военного преступника Владимира Путина. Ослабление санкций ободрит Россию и затянет войну", – говорится в письме.

Конгрессмены ожидают, что до 18 октября администрация Трампа введет первый пакет санкций в соответствии с законом Лидси Грэма. Вместе с тем они призвали Вашингтон усилить экономическое давление на Россию.

"Призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на Россию. Мир в Европе можно достичь только силой", – подчеркнули члены Конгресса.

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Напомним, 18 сентября Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

Законопроект H.R. 5334 сначала был одобрен Палатой представителей, после чего Сенат внес в документ поправки. 7 августа Сенат поддержал измененный законопроект 86 голосами против 11.

OBOZ.UA писал, что 16 сентября Палата представителей согласилась с поправками Сената. За это решение проголосовали 262 конгрессмена, против – 159. После этого документ направили президенту США на подпись.