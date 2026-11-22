Преимущество США над Китаем в мощи сократилось до самого низкого уровня с 2018 года – Bloomberg

Согласно последнему исследованию, преимущество США над Китаем во влиянии на международные события сократилось до минимального уровня с 2018 года. Китай сейчас значительно опережает США в дипломатических и экономических отношениях, тогда как война с Ираном подрывает военную и дипломатическую мощь США.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Сейчас Китай значительно опережает США в дипломатических и экономических отношениях.

Что известно

Согласно последнему выпуску Индекса мощи Азии Института Лоуи, "совокупная мощь" США упала до 78,9. Тем временем отрыв от Китая сократился до минимального показателя с 2018 года, когда начали вести отчет.

Сейчас Китай значительно опережает США в своих дипломатических и экономических отношениях, тогда как лидерство США в военном потенциале в Азии сократилось из-за влияния войны на запасы оружия и смещения акцента американских вооруженных сил на Ближний Восток.

Экономический потенциал двух стран почти одинаков, тогда как дипломатическое влияние США упало сильнее всего за всю историю наблюдений после начала конфликта с Ираном и других политических решений, таких как тарифы, а также отказ от международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций.

Институт Лоуи определяет "всеобъемлющую власть" как способность государства формировать свою внешнюю среду и влиять на поведение других стран и образований. Это среднее значение, являющееся результатом восьми показателей власти, включая экономические и военные возможности, а также культурное влияние.

"Преимущество Соединенных Штатов над Китаем в военном потенциале является наименьшим за всю историю наблюдений. В то же время постоянная военная модернизация Китая укрепила его всеобъемлющую мощь. Его морские военные возможности продолжают расширяться, особенно в области контроля над морем и предотвращения морских атак, при этом он сохраняет значительное преимущество над Соединенными Штатами в наземных ракетах и сухопутных силах" – говорится в отчете.

Замкнула тройку лидеров азиатских стран в индексе мощи Индия. В 2026 году она улучшила свой результат благодаря благоприятным оценкам дипломатии премьер-министра Нарендры Моди и другим факторам.

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