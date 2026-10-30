"Превратил Венгрию в страну с самым высоким уровнем коррупции": Мадьяр раскритиковал идею выдвижения Орбана на пост генсека ООН

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал возможное выдвижение своего предшественника Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этом он заявил в Праге во время пресс-конференции после межправительственных консультаций между Чехией и Венгрией.

Как сообщают Ceske Noviny, Мадьяр отреагировал на вопросы журналистов об информации американского издания The Wall Street Journal (WSJ). Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает кандидатуру Орбана и уже предлагала ему рассмотреть возможность возглавить ООН.

Критика Орбана

Мадьяр заявил, что у Организации Объединенных Наций немало недостатков, в частности медлительность в работе. Однако, по его словам, это не мафиозная структура, а назначение Орбана на пост ее руководителя могло бы стать началом конца организации.

Премьер-министр Венгрии также обвинил бывшего главу правительства и его команду в том, что они превратили страну в одну из самых коррумпированных в мире. Он обратил внимание на то, что трое членов предыдущего правительства Орбана находятся под стражей.

"Не думаю, что было бы уместно поставить его во главе ООН. Разве что именно такова цель", – заявил Мадьяр.

Премьер Чехии Андрей Бабиш, который также участвовал в пресс-конференции, не стал комментировать возможное выдвижение Орбана.

Кандидат от США

По информации The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа уже обращалась к Орбану, чтобы выяснить, заинтересован ли он в должности генерального секретаря ООН. Один из неназванных представителей Государственного департамента США предположил, что венгерский политик может стать общим кандидатом Соединенных Штатов, России и Китая.

По данным источников издания, Орбан благосклонно отнесся к этому предложению. В то же время у него якобы есть определенные оговорки из-за своих националистических политических взглядов, и он не хочет участвовать в выборах, если не будет уверен в победе.

Сам Орбан отказался комментировать информацию журналистам WSJ.

Поддержка Трампа

Дональд Трамп ранее поддерживал Орбана во время весенних парламентских выборов в Венгрии. В его предвыборной кампании даже лично участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Несмотря на эту поддержку, партия Орбана "Фидес" потерпела сокрушительное поражение на выборах.

Если венгерский политик решит претендовать на должность генсека ООН, ожидается, что Трамп и Вэнс снова поддержат его кандидатуру.

Однако, по информации третьего источника WSJ, объявлять о возможном выдвижении Орбана раньше, чем состоятся выборы в Конгресс США, не планируют.

Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша завершаются 31 декабря. Кто станет его преемником, пока не решено.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генсек ООН назначил российского дипломата помощником по вопросам разминирования и полиции.