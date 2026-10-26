"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп не стесняясь в выражениях раскритиковал Норвегию, вспомнив решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира. Он назвал государство "отстойным" и "дерьмовым", а также сравнил его с мусорной свалкой.

Это произошло 25 октября во время предвыборного мероприятия в городе Порт-Гурон (штат Мичиган). Республиканец, неоднократно утверждавший, что его дипломатические достижения заслуживают престижной награды, упомянул Нобелевскую премию, одновременно расхваливая свою работу на международной арене.

По словам Трампа, Норвегия превратилась в "страну-свалку", и он не хочет иметь с ней никаких дел.

"Я же говорил, что не влюблен в Норвегию. Честно говоря, Норвегия – отстой... Я не хочу никого из Норвегии. Я не хочу иметь ничего общего с Норвегией", – заявил лидер Белого дома.

Также он назвал Норвегию "дерьмовой страной". Мол, он "урегулировал восемь войн и ожидает еще две", поэтому надеялся получить награду. Вместо этого премию вручили "женщине, о которой никто никогда не слышал".

Трамп имел в виду южноафриканскую юристку Наванетхем Пиллэй, которая в начале этого месяца была удостоена Нобелевской премии мира.

Добавим: решение о присуждении премии принимает не правительство Норвегии, а независимый Норвежский Нобелевский комитет из пяти членов.

Дональд Трамп выступил в Пор... Источник: Скриншот ролика MAGNO NEWS Развернуть

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп ранее называл решение присудить Нобелевскую премию мира в этом году другому человеку "позорным". Президент США утверждает, что это стало пятном на репутации Норвегии. Он предупредил, что "Америка этого не забудет".