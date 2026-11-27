Перепутав с Ираном: Трамп заявил об уничтожении армии Израиля. Видео

Президент США Дональд Трамп дал неожиданный ответ на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с новым израильским правительством. Он заявил, что армия Израиля якобы была уничтожена – вместе с флотом и противовоздушной обороной.

Похоже, Трамп перепутал Израиль с Ираном. Видео с конфузом главы Белого дома начало распространяться в сети.

Трамп перепутал Израиль и Иран

У президента США спросили, как Вашингтон готовится к сотрудничеству с новым израильским правительством, которое формируется сейчас после парламентских выборов в стране и положит конец правлению Биньямина Нетаньяху, который в общей сложности возглавлял кабинет министров более 19 лет.

В ответ Трамп неожиданно принялся рассказывать о "уничтоженной армии" Израиля и о том, что Штаты дают этой стране возможность "быть разумными".

"Ну, знаете, мы пытаемся дать им шанс быть разумными. Они они не имеют армии. Ихняя армия уничтожена. Ихние ВВС уничтожены. Ихний флот уничтожен. Ихняя противовоздушная оборона уничтожена", – заявил президент США,

В сети предположили, что американский лидер просто перепутал Израиль с Ираном. Ведь риторику о якобы полном разгроме иранского режима и "шанс" для Тегерана избежать продолжения американских бомбардировок путем отказа от намерений получить ядерную бомбу Трамп использует практически с первого дня американо-иранской войны в феврале 2026 года.

Как рассказывал OBOZ.UA, Трамп изменил совместное с Рютте заявление о войне в Украине.

В согласованном тексте, опубликованном на официальных ресурсах НАТО и Белого дома, содержался призыв к России воздержаться от эскалации и расширения войны. С "правкой" Трампа, которую он ни с кем не согласовывал, тональность заявления кардинально изменилась.