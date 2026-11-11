Пентагон "потерял" запчасти для F-35 на сумму более $85 млн: как такое могло произойти

Министерство обороны США не может установить статус большого количества запчастей для истребителей F-35 Lightning II. Еще в 2023 году во время предыдущего аудита были зафиксированы потери этих деталей на сумму более 85 миллионов долларов.

Об этом стало известно из отчета Счетной палаты США (GAO) от 9 ноября. Там подчеркнули, что программа Пентагона по производству самолетов F-35 является самой дорогой в его истории – только 26 миллионов деталей для самолетов стоят около 31 миллиарда долларов.

Проблемы с учетом запчастей

Минобороны США сталкивается с трудностями при учете этих деталей. Например, учетные данные о деталях самолетов F-35, таких как двигатели и шины, устарели, неточны и неполны. Кроме того, в рамках программы F-35 не ведется полный учет всех этих запчастей во время физических инвентаризаций, а также не отслеживаются их потери.

"Одной из причин этих проблем является то, что Министерство обороны США не обеспечивает надлежащего обучения и процедур для персонала, ответственного за учет этих деталей. Мы рекомендовали министерству решить эти проблемы", – говорится в сообщении.

В Счетной палате также указали на то, что упомянутые выше примерно 26 миллионов деталей F-35 хранятся на более чем 700 объектах по всему миру, находящихся под управлением подрядчиков и правительства. Хотя эти детали принадлежат Пентагону, он не ведет их полный учет.

Сборка F-35A Lightning II, август 2020. Источник: Минобороны Дании

Информационные системы главных подрядчиков программы, Lockheed Martin и Pratt & Whitney, не имеют прямой интеграции с правительственной системой учета. Поэтому данные приходится переносить из других источников, часть из которых обновляется лишь раз в квартал.

С 2020 финансового года на физическую инвентаризацию комплектующих потратили как минимум 17 млн долларов. Однако из-за недостоверности исходных данных и недостатков процедур эти проверки не позволили обеспечить полноценный контроль за запасами.

В мае 2023 года аудиторы GAO установили, что с мая 2018-го по октябрь 2022 года один из главных подрядчиков программы зафиксировал потерю более миллиона деталей общей стоимостью свыше 85 млн долларов.

Из них более 900 тысяч комплектующих стоимостью свыше 66 млн долларов не были должным образом переданы программному офису F-35 для рассмотрения. Всего были проверены обстоятельства менее 2% зафиксированных случаев потерь.

Отмечается, что при этом под потерями аудиторы понимают не только физически пропавшие детали, но и поврежденные или уничтоженные запчасти.

Проблемы с обслуживанием самолетов

Программа F-35 использует общий международный фонд запасных частей, доступ к которому имеют американские военные и иностранные страны-операторы истребителей. Эти комплектующие принадлежат Министерству обороны США, однако управлением их распределением и логистикой в значительной степени занимаются подрядчики программы.

Проблемы с поставками запасных частей уже сказываются на уровне готовности американских истребителей.

Многоцелевые самолеты пятого поколения F-35. Источник: ВВС США

В июне Счетная палата США зафиксировала резкое падение эксплуатационной готовности истребителей F-35 Lightning II в составе Вооруженных сил США – лишь около 25% самолетов F-35 могли выполнять полный спектр боевых задач. Среди причин низкой боеготовности аудиторы назвали дефицит критически важных деталей, проблемы с цепочками поставок и задержки технического обслуживания.

Как сообщал OBOZ.UA, партия потенциально важных компонентов истребителей F-35, которую должны были доставить из Австралии в США для ремонта, оказалась в Гонконге. Инцидент расследует Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США. Ситуация вызвала беспокойство из-за возможного доступа к технологиям F-35, в частности связанным с его малозаметностью.