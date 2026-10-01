Партия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название
Из названия партии Сары Вагенкнехт убрали имя
Источник: BSW/Facebook
В Германии партия немецкой подруги Путина, так называемый "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и экономическую справедливость", сменила название. Из него убрали имя лидера партии, и теперь это просто"Альянс за здравый смысл и экономическую справедливость". При этом аббревиатура партии BSW, составленная именно из имени Сары Вагенкнехт, осталась прежней.
Решение о переименовании было принято в партии еще в декабре 2025 года. Однако официально оно вступило в силу только сегодня, первого октября.
Новое старое название
Принятое в декабре прошлого года партийное решение было "временно отложено" из-за выборов – руководство BSW отложило нововведение, учитывая рекламный эффект имени Вагенкнехт в тогдашней предвыборной кампании.
"Люди старшего поколения помнят: Raider теперь называется Twix. В остальном ничего не меняется. С BSW ситуация абсолютно такая же", – прокомментировали в партии переименование.
Речь идет о шоколадном батончике Raider, название которого производитель Mars изменил на Twix в 1991 году. Компания провела масштабный ребрендинг, чтобы привести название продукта в соответствие с единым глобальным стандартом (в Великобритании и США он с самого начала назывался Twix).
Смена названия батончика сопровождалась рекламным слоганом "Raider теперь называется Twix – ничего не меняется, кроме названия".
Без имени Вагенкнехт не обойтись
Генеральный секретарь BSW Оливер Рунерт утверждает, что имя основательницы партии в названии с самого начала было временным решением.
"Мы использовали имя и популярность основательницы нашей партии, чтобы подчеркнуть наш политический профиль и стать новой силой, которую узнают в партийных джунглях", – сказал он.
При этом в партии утверждают, что поступили сотни предложений по поводу нового названия и новой, более длинной версии аббревиатуры. В итоге партийный съезд утвердил название "Альянс за здравый смысл и экономическую справедливость", а аббревиатуру BSW оставил без изменений, поскольку она якобы "прочно укоренилась" среди избирателей.
О ком идет речь
Напомним: "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и экономическую справедливость" был создан левой политической деятельницей Сарой Вагенкнехт в январе 2024 года. Практически сразу BSW стал ультралевым объединением, которое негативно относится к "зеленой" политике и поддержке Украины в российско-украинской войне и занимает антимиграционную и пророссийскую позицию.
Стрічка новин партії в Facebook
Источник: скриншот
Сара Вагенкнехт вступила в "Социалистическую партию" Германии незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году и занимала пост сопредседателя "Левых" с 2015 по 2019 год, но из-за разногласий с членами партии, в частности в отношении российского вторжения в Украину, вышла из партии и основала собственную политическую силу.
При этом в "Левых" пригрозили исключением из партии всем, кто присоединится к основанной Вагенкнехт ассоциации.
Позиции BSW включают ограничение иммиграции, антиглобализм, оппозицию "зеленой" политике, прекращение военной помощи Украине, отмену санкций против России, выход из альянса НАТО и т. д.
Как сообщал OBOZ.UA, в BSW предложили "Альтернативе для Германии" выдвинуть совместный законопроект против немецкой помощи Украине. Однако BSW так и не получила ни одного места в парламенте земли Саксония-Анхальт.
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