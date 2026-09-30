Партия Мелони набирает популярность в преддверии выборов в Италии: результаты социологического опроса

Партия итальянского премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии", входящая в консервативную коалицию, за последнюю неделю увеличила свою поддержку среди избирателей на 0,3 процентных пункта. Сейчас в Италии за "Братьев" готовы проголосовать 27,4% избирателей. Второй по популярности в Италии остается "Демократическая партия" с ее лидером Элли Шлейн, однако она несколько потеряла симпатии и получает только 20,6% голосов опрошенных.

Таким образом, партия премьер-министра Мелони наращивает поддержку, отмечается в опросе, проводимом для телеканала TgLa7. В то же время рост популярности ультраправой партии "Национальное будущее" в стране приостановился.

В частности, за "Национальное будущее" могут проголосовать 8% избирателей. Это"первое частичное замедление после месяцев постоянного роста", отмечают социологи.

"Движение 5 звезд" во главе с Джузеппе Конте в опросе также демонстрирует стабильность – за эту политическую силу готовы проголосовать 12,8% избирателей.

Поддержка другой пророссийской, ультраправой партии "Вперед, Италия" опустилась до 6,9%.

Показатели "Альянса зеленых и левых" остались неизменными – 6,6%, а вот "Лига" и ее лидер Маттео Сальвини теряют поддержку и сейчас набирают лишь 5,1%. Остальные партии не набирают и 5% голосов избирателей.

Выборы в Италии

Следующие парламентские выборы запланированы на 2027 год, однако популярность небольших оппозиционных партий вынуждает правящее большинство уже сегодня прибегнуть к законодательным реформам, чтобы уменьшить их влияние на формирование коалиции. То есть в настоящее время идет изменение механизма формирования парламентского большинства.

Речь идет о переходе от смешанной системы к полностью пропорциональной с большинственным бонусом, при которой политическая сила, набравшая на выборах более 42% голосов, получит дополнительно 70 мест в Палате депутатов и 35 мест в Сенате. При этом победители не могут иметь более 60% от общего количества мандатов в парламенте.

Кроме того, планируется ограничить влияние мелких партий внутри коалиций – голоса партий, набравших менее 3%, не будут учитываться при расчете суммарного результата коалиции.

Стоит напомнить, что именно правительство Джорджии Мелони проводит максимально дружественную политику в отношении Украины и активно участвует в оказании военной помощи Силам обороны, даже несмотря на наличие в собственной коалиции довольно пророссийских партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые следуют политическому курсу Сильвио Берлускони.