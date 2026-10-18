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Папа Римский встретился с паломниками после возвращения из больницы: что сказал понтифик

Анна Якубец

Папа Римский Лев XIV.

Источник: Vatican News.

В воскресенье, 18 октября, в Ватикане Папа Римский Лев XIV после возвращения из больницы встретился с паломниками и поблагодарил всех, кто молился за него. Он также выразил благодарность медицинскому персоналу больницы Джемелли, где находился на лечении.

Отдельно он обратился к народу с призывом по случаю Всемирного миссионерского дня. Об этом сообщило издание Vatican News.

Что известно

Лев XIV встретился с паломниками после возвращения из больницы, где он находился на лечении из-за диагностированного у него рака легких. Он выразил благодарность верующим за их молитвенную поддержку, а также поблагодарил медицинский персонал больницы Джемелли.

"Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни молился за меня. Я действительно почувствовал вашу поддержку. Спасибо!" — обратился к паломникам Папа Лев XIV. Эти слова он произнес из окна Апостольского дворца в Ватикане к верующим, собравшимся на площади Святого Петра и на прилегающей площади Пия XII.

Накануне понтифик вернулся из больницы, где ему провели операцию по поводу рака лёгких.

Он произнес молитву "Ангел Господень", а также выразил слова благодарности медицинскому и всему персоналу больницы имени Агостино Джемелли.

"Этот опыт позволил мне особенно остро почувствовать близость к тем, кто переживает болезнь и недуг. Как вы знаете, преодолев этот деликатный этап, я теперь постепенно буду возвращаться к своим обязанностям, всегда с помощью Бога и ваших молитв", — добавил он.

Также Папа Римский упомянул о праздновании 100-го Всемирного миссионерского дня.

"Вспомним, какая богатая история миссионерства сложилась за эти сто лет. Давайте молиться, чтобы Церковь всегда оставалась верной поручению Воскресшего Господа: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению", – подчеркнул Лев XIV.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному правого легкого. Заболевание обнаружили во время планового медицинского осмотра, после чего понтифику провели операцию по удалению нижней доли легкого.

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