"Память о преступлении геноцида жива": в Праге почтили память жертв Голодоморов. Фото

В чешской столице Праге местные жители почтили память жертв Голодоморов в Украине. Люди, собравшиеся у мемориала жертвам коммунизма, зажгли свечи памяти. Во время акции к чехам обратились посол Украины в Чехии Василий Зварич и советница начальника Генерального штаба ВСУ Оксана Григорьева.

К церемонии также присоединились ученики одной из украинских школ в Праге. Как это было, показал Укринформ.

Что сказали Зварич и Григорьева

В Праге почтили память жертв Голодоморов. Источник: Укринформ

Посол Украины в Чехии отметил, что мы чтим память жертв сразу трех Голодоморов – 1932-1933 годов, а также 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В Праге почтили память жертв Голодоморов. Источник: Укринформ

"Все они были искусственно устроены и унесли жизни многих украинцев. Но голод, который Москва устроила в 1932-1933 годах, стал настоящим актом геноцида. Тогда погибли более четырех миллионов украинцев, ежедневно погибали 28 тысяч человек, каждый час – 1200 украинцев, каждую минуту – 20. Одну жизнь оборвали каждые 3 секунды", – привел посол страшную статистику.

В Праге почтили память жертв Голодоморов. Источник: Укринформ

Причем после того, как Москва обрекла на смерть от голода детей и стариков, женщин и мужчин, тогдашние руководители делали все, чтобы скрыть страшную правду, а свидетелей великой трагедии – заставить молчать. Но память о преступлении геноцида жива и будет жить вечно.

В Праге почтили память жертв Голодоморов. Источник: Укринформ

На данный момент уже 28 государств признали Голодомор 1932-33 годов преступлением геноцида, среди них и Чешская Республика: в 2022 году это сделали обе палаты парламента страны, напомнил украинский дипломат.

В Праге почтили память жертв Голодоморов. Источник: Укринформ

"Мы обязательно привлечем Россию, преемницу сталинского режима, к ответственности. Сегодня геноцидная политика продолжается. Если тогда у украинских детей и родителей отбирали хлеб, сегодня их убивают ракетами и дронами, пытаются заморозить – это тоже "голодомор", только энергетический. Об этом нужно говорить, ведь мир будет солидарен с нами, когда узнает правду", – добавил Зварич.

В Праге почтили память жертв Голодоморов. Источник: Укринформ

Советница начальника Генерального штаба ВСУ Украины приехала в Прагу с несколькими украинскими женщинами, которые смогли вернуться из российского плена и сейчас проходят реабилитацию.

"Сегодня Россия продолжает уничтожать украинцев, в том числе в плену. Эти женщины вернулись из плена, и это – символ жизни, символ того, что добро победит зло", – отметила Оксана Григорьева.

Где еще почтили память жертв Голодоморов

В День памяти жертв Голодоморов также состоялась совместная молитва на Вольском православном кладбище в польской Варшаве. Участники акции почтили память миллионов украинцев, погибших от искусственно созданного голода.

И это – далеко не единственные страны, где не забыли о совершенном Кремлем страшном преступлении.

Искусственно созданный голод 1932-1933 годов был целенаправленной кампанией, целью которой было заморить голодом и поработить украинский народ, а также уничтожить культуру и идентичность нации. Почти через столетие режим российского диктатора Владимира Путина следует этому кровавому наследию, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.