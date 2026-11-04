"Получите многомиллионные штрафы": губернатор Нью-Джерси призвала порты штата не принимать танкеры с российским дизелем

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл в понедельник, 2 ноября, направила письма двенадцати операторам портов и терминалов штата. Она призвала их не принимать танкеры с российским дизельным топливом и предупредила, что за нарушение им грозят штрафы на миллионы долларов.

Как пишет издание The New York Times, в своих обращениях Шеррилл заявила о готовности использовать все доступные юридические и регуляторные механизмы, чтобы не допустить разгрузки российского топлива. В то же время пока неизвестно, направляются ли такие суда непосредственно в Нью-Джерси.

Противостояние из-за дизеля

Позиция губернатора может привести к конфликту с президентом США Дональдом Трампом. В прошлом месяце он отменил запрет на импорт российского дизельного топлива, объяснив это необходимостью снизить цены на энергоносители.

Решение приняли на фоне подорожания бензина и дизеля после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Война повлияла на мировые поставки топлива, что отразилось и на американских потребителях.

Белый дом объяснил позицию президента необходимостью поддержать американских фермеров, перевозчиков и обычные семьи. Пресс-секретарь администрации Тейлор Роджерс заявила, что снижение цен остается одним из главных приоритетов Трампа.

По ее словам, президент добился договоренности о поставках дизеля на мировые рынки, что должно способствовать снижению стоимости топлива в США и других странах.

Однако Шеррилл считает, что закупка российского топлива фактически финансирует страну, которая поддерживает Иран. В своем письме она подчеркнула, что Россия является известным поставщиком и финансовым партнером Тегерана, а потому такие операции, по ее мнению, создают дополнительные риски для безопасности США.

Какие суда направляются в США

Российские власти ранее заявляли, что три танкера с дизельным топливом направляются в Соединенные Штаты. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что эти поставки имеют "значительную поддержку" государственного инвестиционного фонда РФ.

В то же время точное количество судов и их конечные пункты назначения остаются неизвестными. Судоходные аналитики согласны, что как минимум один из танкеров перевозит российский дизель.

Речь идет о судне Agioi Fanendes, которое 23 октября вышло из российского порта Приморск. По данным компаний Kpler и TankerTrackers.com, сначала танкер должен был прибыть в США 7 ноября.

Однако позже судно сменило пункт назначения с Нью-Йорка на отметку "по указанию". Это означает, что экипаж еще не получил окончательных инструкций относительно места разгрузки. Сейчас танкер находится в северной части Атлантического океана.

По информации Kpler, судно принадлежит греческой компании Eastern Mediterranean Maritime. Ее представитель подтвердил, что конечный порт разгрузки пока не определен.

Позиция портовых компаний

Среди адресатов письма губернаторки оказались энергетические компании IMTT, Kinder Morgan и Phillips 66, у которых есть собственные объекты в Нью-Джерси.

В Kinder Morgan заявили, что пока не получали уведомлений о запланированной доставке российского дизеля на их терминал. Представитель IMTT подтвердил получение письма, однако отказался комментировать его содержание.

Операторам терминалов пришлось учитывать как требования губернаторки, так и решения федеральных властей. При этом их объекты не входят в портовую систему, которой управляет Администрация портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Законодательные споры

Мики Шеррилл ссылается на федеральный закон, принятый в 2022 году, который запретил импорт российских энергоресурсов. Она считает, что решение администрации Трампа не дает президенту или Министерству финансов неограниченных полномочий отменять эти ограничения.

"Вам могут грозить штрафы на миллионы долларов даже после того, как Трамп покинет пост президента", – написала губернатор в письме операторам терминалов.

В то же время Министерство финансов США в прошлом месяце заявило в соцсети X, что разрешение Трампа на импорт дизельного топлива соответствует всем действующим законам.

Схожую позицию по поводу российских поставок занял сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, входящий в комитет Сената по делам вооруженных сил. Он также призвал две судоходные компании отозвать танкеры, перевозящие, по его словам, незаконное российское дизельное топливо.

Цены на топливо

Согласно приведенным в материале данным, средняя цена дизельного топлива в США составляет 6,29 доллара за галлон. Это почти на 70% больше, чем в начале войны с Ираном.

Подорожание особенно ощутимо для предприятий, использующих дизельное топливо для грузовиков, фургонов и различной техники.

Хотя Соединенные Штаты производят больше дизельного топлива, чем потребляют, его стоимость зависит от мировых рынков. Из-за этого дефицит топлива, вызванный войной с Ираном, влияет и на американских потребителей.

В то же время американские компании могут не захотеть покупать российское дизельное топливо из-за риска судебных исков и негативной реакции общественности. А предупреждение губернаторки Нью-Джерси добавляет к этой ситуации еще и угрозу многомиллионных штрафов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенатор-демократ требует остановить танкер с российским дизелем, направляющийся в США.