Орбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. Видео

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил венгерское правительство в поддержке Украины и противостоянии России. Страна якобы отказалась от нейтралитета и встала на сторону Киева в войне против Москвы.

Об этом Орбан заявил в программе Bayer show. Нынешняя политика венгерского правительства свидетельствует о его антироссийской позиции.

Политик утверждает, что Россию объявили врагом, а Венгрия фактически вступила в российско-украинскую войну на стороне Украины.

"Сегодня Венгрия не является нейтральной. Сегодня она выступает против России, объявила Россию врагом и встала на сторону украинцев в российско-украинской войне", — заявил Орбан.

Он также сравнил позицию Будапешта с политикой Германии, Франции и Великобритании.

Отдельно Орбан обвинил венгерские власти в использовании средств граждан для поддержки Украины. По его мнению, такие действия могут привести к втягиванию Венгрии в войну.

"Они везут наши деньги в Украину и втягивают нас в войну", – сказал политик.

В Венгрии стартовала кампания "Очистительный огонь", призванная ликвидировать политико-коррупционную систему экс-премьера Виктора Орбана. Он может стать одним из первых осужденных в рамках этой операции — политика могут привлечь к ответственности за задержание украинских инкассаторов в марте 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия дала "зеленый свет" дальнейшему продвижению Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Речь идет о Кластере 2 "Внутренний рынок" и Кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".