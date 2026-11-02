Ожидают диверсий со стороны Калининградской области РФ: в Польше создали штаб специальной операции

Силовые структуры Польши развернули на границе с Калининградской областью РФ превентивную спецоперацию и создали специальный координационный штаб в Главном управлении полиции Польши для противодействия возможным российским диверсиям. К специальной операции привлекли дополнительные подразделения полиции, военных, пограничников и спецслужб.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление главного коменданта польской полиции Мареака Бороня. Он отметил, что меры охватывают территорию Варминьско-Мазурского воеводства и Подляшья, куда уже перебросили усиленные подразделения.

В Польше создали специальный штаб для координации операции

Операцию проводит польская полиция, а ее командный штаб сформировали в Главном управлении полиции. К работе также привлекли воеводские управления полиции в Ольштыне и Белостоке.

По словам Бороня, спецоперация носит превентивный характер и направлена на предотвращение возможных угроз безопасности.

"Полиция усиливает меры безопасности в районе Калининградской области на случай возможных событий, которые могут привести к диверсионным актам. Поэтому на границу прибыло подкрепление из штаб-квартир полиции нескольких воеводств. Это основано на информации, которую мы также получаем от внешних служб", – сказал главный комендант полиции.

Польша получила предупреждение от военной разведки и союзников

На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки, а также спецслужб союзников об опасности диверсионных действий на границе с Россией. Среди возможных сценариев, в частности, назвали нарушение границы вооруженными группами.

В связи с этим в приграничные районы прибыли дополнительные силы полиции из нескольких воеводств. Боронь объяснил, что решение усилить присутствие полиции приняли на основании информации, которую польские службы получили как из собственных, так и из внешних источников.

"Мы должны обеспечить безопасность проживающих там граждан, а также объектов и всех ситуаций, которые могут представлять угрозу для общества", – отметил он.

К операции привлекли антитеррористические силы

Боронь отметил, что в регионе работает значительное количество правоохранителей, в частности представители антитеррористических подразделений. Их действия координируют с военными, пограничниками и спецслужбами.

"В этой операции мы также работаем с военными, пограничной службой и специальными службами", – заявил Боронь.

В то же время главный комендант польской полиции опроверг, что нынешняя мобилизация силовиков каким-либо образом связана с кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше заявили о стремлении разместить у себя ядерное оружие США и Франции. Варшава хочет стать участницей американской программы ядерного сотрудничества Nuclear Sharing. Также поляки ведут переговоры о расширении взаимодействия в ядерной сфере с Францией.